VÍDEO:Sumelzo se desvincula de actividad empresarial de su familia y niega haber hecho de mediadora con alguien del PSOE

La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, ante la comisión de investigación del Senado sobre el denominado 'caso Koldo', advirtió sobre las implicaciones legales de insinuar delitos de parentesco. Sumelzo respondió así a preguntas de la senadora María del Mar Caballero, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), acerca de su relación con la empresa Sumelzo S.A., y rechazó cualquier sugerencia de participación societaria o mediación en asuntos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Según detalló Europa Press, la comparecencia de Sumelzo giró principalmente en torno a posibles vínculos empresariales con familiares y a supuestas gestiones partidistas solicitadas por allegados. Ante las consultas acerca de su implicación en actividades empresariales de su entorno familiar, Sumelzo aclaró que su única vinculación con Sumelzo S.A. se remonta a hace 17 años, cuando fue designada como apoderada durante seis meses, aunque nunca llegó a ejercer ese poder. También insistió en que no formó parte de la estructura societaria de la empresa ni de otras actividades comerciales relacionadas con su familia.

Durante el intercambio con la senadora Caballero, la secretaria de Estado resaltó que una insinuación pública que relacione delitos con el parentesco puede conducir a acciones legales bajo el derecho al honor y a la reputación. «Lo que usted está haciendo, si está haciendo una insinuación, no es menor. El parentesco no genera responsabilidad penal ni civil. Insinuar lo que viene usted haciendo y lo que vienen haciendo determinados grupos parlamentarios desde hace más de diez años, sin hechos probados, puede ser un delito», advirtió Sumelzo en respuesta a la pregunta de si "pertenece a una familia", según publicó Europa Press.

El medio Europa Press indicó también que Sumelzo fue consultada respecto a posibles solicitudes familiares para que mediara ante integrantes del PSOE a fin de facilitar encuentros o contactos. La secretaria de Estado negó categóricamente tal posibilidad, asegurando: «Por supuesto que no». Sobre su relación con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, explicó que el vínculo fue estrictamente político y vinculado a sus responsabilidades institucionales como número tres del partido, sin componente alguno de gestión de favores ni intervenciones al margen de sus competencias.

Europa Press subrayó que, a lo largo de su comparecencia, Sumelzo remarcó en varias ocasiones que no ostenta puestos en empresas familiares, y que su intervención formal como apoderada representó tan solo un cargo temporal, inactivo y sin ejercicio efectivo. En este contexto, reiteró su desvinculación tanto de actividades empresariales como de cualquier tipo de mediación interna en el PSOE impulsada por terceras personas.

La comisión de investigación del Senado continúa revisando testimonios relacionados con el 'caso Koldo', que se centra en la posible existencia de irregularidades y mediaciones dentro del marco de relaciones empresariales y políticas. Durante la jornada, la referencia a derechos fundamentales como el honor y la reputación tomó protagonismo ante las acusaciones vertidas y la insistencia en la falta de pruebas en torno a supuestas responsabilidades derivadas del parentesco.

De acuerdo con Europa Press, la intervención de Sumelzo buscó dejar constancia pública de la separación entre su actividad en la administración pública y cualquier tipo de beneficio o gestión derivada de relaciones familiares o partidistas. Además, la secretaria de Estado fue enfática en rechazar las insinuaciones trasladadas en sede parlamentaria, señalando la inexistencia de antecedentes o hechos probados que avalen las sospechas planteadas por algunos grupos políticos desde hace más de una década.