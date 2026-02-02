VÍDEO: Isabel Coixet estrena 'Tres Adioses': "EEUU tiene un régimen fascista y a un loco al mando"

La cineasta Isabel Coixet ha regresado a España recientemente de Estados Unidos, donde ha estado dando clase en la Universidad de Nueva York, y ha asegurado que el país tiene a un "loco muy peligroso al mando" y un régimen "fascista", en alusión a las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de las últimas semanas.

"Estados Unidos es en estos momentos un país donde hay un régimen fascista, un régimen que mata a los suyos por razones que no puede entender nadie. Tiene a un loco muy peligroso al mando, está muy mal de la cabeza. No está bien y debería estar en una clínica psiquiátrica", ha comentado la cineasta en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Tres Adioses', su nueva película que llegará a la gran pantalla el próximo 6 de febrero.

La realizadora ha matizado que hay otros "locos" por el mundo y ha mencionado a Vladimir Putin (Rusia) y a Viktor Orbán (Hungría), pero destaca que Trump "es el más peligroso".

UNA PELÍCULA SOBRE EL TIEMPO DE VIDA

Coixet regresa al cine después de 'Un Amor' y lo hace con 'Tres Adioses', una película inspirada en dos relatos del libro 'Tres cuencos', de la escritora italiana Michela Murgia. El filme narra la historia de Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano), una pareja que se enfrenta a la ruptura desde perspectivas distintas, y que, según reconoce la cineasta, le tocó "la fibra y el corazón". "En esos dos trayectos diferentes de ambos protagonistas había una película", ha afirmado.

Rodada en Roma, la cinta muestra cómo el amor y la pérdida se entrelazan cuando un problema de salud transforma el destino de los personajes. A pesar del trasfondo, Coixet aclara que ella no está "obsesionada" con la muerte y sí con la vida, pero considera que la sociedad no enseña "ni a vivir ni a morir".

"Yo creo que no tengo ni seguro de fallecimiento, pero pienso que no nos enseñan ni a vivir ni a morir y que el aprendizaje que hacemos (de la muerte y la vida) es a través de experiencias personales, de libros y de películas", ha señalado.

Coixet confía en que la película invite al espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo y la importancia de disfrutar del presente. "Hay tiempo, pero hay que aprovecharlo", ha subrayado. Uno de esos momentos en los que la película hace alusión a este lema de Coixet es una escena en la que Marta se come un helado y disfruta de este momento saboreándolo.

"Para mí este momento es la destilación de la película. Está todo en ese momento", remarca. Coixet destaca que la escena es "todo placer" y le pidió a Alba Rohrwacher que viviese el momento como si fuese una "mezcla" de una persona de ocho años y una mujer de 80.

Coixet ha admitido que se siente reflejada en su protagonista. "Me identifico en muchas cosas con Marta, ya que a veces puedo ser un poco uraña y en otros momentos hacer cosas completamente absurdas. Estos eventos sociales de inauguraciones y situaciones así me aburren muchísimo", ha confesado.

Por último, pide al público que se quede hasta el final de los créditos porque es cuando se descubre lo que ella piensa "exactamente" de la vida". "La película no se acaba hasta que finalizan los títulos de crédito, donde hay algo que para mí es también un mensaje importante y divertido. Por favor se queden hasta el final porque ahí se cierra la película. Hay muchos post-it y mensajes que espero que la gente se lleve", apostilla.

