El PP cita a Paco Salazar a comparecer en la comisión Koldo del Senado en vísperas de las elecciones aragonesas

Tras la última reunión de la Mesa de la comisión de investigación del Senado vinculada al ‘caso Koldo’, el calendario de citaciones ha desatado debates internos y choques públicos, especialmente en torno a las fechas previas a las elecciones en Aragón. Según publicó Europa Press, fuentes del PP en el Senado informaron que el exasesor socialista Paco Salazar ha sido citado para comparecer el 5 de febrero ante la comisión de investigación sobre las ramificaciones del ‘caso Koldo’. Esta audiencia se coloca estratégicamente apenas unos días antes de los comicios aragoneses, fijados para el 8 de febrero, generando interrogantes en torno a las motivaciones políticas detrás de la decisión.

De acuerdo con lo indicado por el medio, el Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para solicitar que tanto Paco Salazar como la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, sean interrogados en días consecutivos. El PP detalló que Sumelzo prestaría declaración el 6 de febrero. Sin embargo, la propia secretaria de Estado desmintió ante Europa Press que existiera una fecha de citación formal, aclarando que la Mesa de la Comisión no aprobó ninguna convocatoria, lo que pone en duda la versión difundida por el PP.

El entorno popular ha argumentado que la comparecencia de Salazar es imprescindible para aclarar su presunto papel en lo que denominan la “trama corrupta del sanchismo”. Como expuso el PP, Salazar habría ocupado una posición relevante dentro del llamado “clan del Peugeot” junto a figuras como Ábalos, Cerdán y Koldo, y estaría bajo sospecha de haber recibido pagos en efectivo del PSOE. El PP lo ubica como uno de los principales representantes de lo que califican como prácticas de “machismo, corrupción, encubrimiento delictivo, tráfico de influencias y abuso de poder”.

Dichas acusaciones se vieron reforzadas por pasajes del libro ‘Manual de Resistencia’ de Pedro Sánchez, citado por el PP, donde el presidente reconoce que solo Ábalos, Cerdán y Salazar manejaban el número exacto de avales en las primarias socialistas. Los populares también aducen que, cuando la gestora del PSOE pidió información sobre la financiación de ese proceso, Sánchez remitió a Cerdán, Salazar o Perelló para dar explicaciones. En el contexto de la investigación de la comisión del Senado, el PP advierte sobre la necesidad de aclarar si Salazar utilizó su puesto privilegiado para cometer conductas no apropiadas en el entorno profesional, siendo acusado de realizar comentarios y gestos inadecuados hacia mujeres, según denuncias internas. El PP se apoya en los testimonios de las denunciantes y considera que tanto el Gobierno como el partido han intentado proteger a Salazar ante posibles declaraciones comprometedoras en su contra.

Europa Press consignó que, además de los aspectos vinculados con la trama de corrupción, la comparecencia se utilizará para interrogar a Salazar sobre su encuentro con Pilar Alegría, exministra y candidata del PSOE a la presidencia de Aragón. El PP manifestó que busca respuestas sobre la naturaleza de esa reunión, su contexto temporal, quién la solicitó, si hubo otras reuniones previas o posteriores con Pilar Alegría, y si estas estuvieron coordinadas directamente con el presidente Pedro Sánchez. Los populares recalcaron que dichas preguntas reflejan inquietudes presentes en amplios sectores de la sociedad, especialmente en vísperas de las elecciones aragonesas, y subrayan el derecho de la ciudadanía a conocer todos los detalles antes de acudir a las urnas.

La investigación parlamentaria también apunta a la figura de Susana Sumelzo. Según el PP, la Comisión pretende preguntarle por los vínculos financieros de la sociedad familiar Sumelzo SA, que en los últimos siete años operó como prestamista de Forestalia. Esta última es una de las empresas inspeccionadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco del ‘caso SEPI’, por supuesta irregularidad en contratos y expedientes públicos. El PP sostiene que la matriz de Forestalia mantiene acuerdos financieros permanentes con empresas dependientes o vinculadas, dentro de las cuales incluyen a Sumelzo SA como principal prestamista del grupo energético desde hace casi un lustro.

El PP recordó que la citación inicial a Sumelzo fue fijada para el 2 de febrero, pero aludió a problemas de agenda para justificar su ausencia. Los populares recalcan que Sumelzo mantiene una relación estrecha de confianza política con Pedro Sánchez, a quien acompañó en su llegada al partido. En este contexto, su testimonio reviste interés no solo por su papel institucional, sino también por el posible esclarecimiento de movimientos financieros que pudieran estar relacionados con la investigación en curso.

Las citaciones apuntan a esclarecer las conexiones entre esferas políticas y empresariales, al igual que a clarificar presuntos comportamientos irregulares en el entorno de altos cargos socialistas. Según el PP, la comparecencia de Salazar pretende arrojar luz sobre los aspectos menos transparentes de la relación entre dirigentes socialistas y su entorno, mientras que la de Sumelzo se enfoca en los presuntos vínculos económicos de su familia empresarial con compañías investigadas.

Fuentes del PP advirtieron que los interrogatorios en la comisión Koldo buscan garantizar transparencia sobre posibles irregularidades y conductas inapropiadas en instituciones vinculadas al PSOE durante el actual gobierno. Al mismo tiempo, la proximidad de las declaraciones al proceso electoral en Aragón ha disparado distintas interpretaciones respecto al impacto político de las investigaciones y las estrategias partidistas en juego.

Europa Press comentó que la exposición pública de los citados, quienes ocupan o han ocupado cargos de alta responsabilidad, se ha convertido en uno de los ejes de la ofensiva promovida por el Partido Popular en el Senado, aprovechando la mayoría absoluta de los populares para marcar la agenda parlamentaria y colocar a personajes clave del entorno socialista en primera línea de escrutinio público ante la inminencia de los comicios aragoneses.