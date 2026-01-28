'Kristin' deja a su paso por Extremadura una racha de 150 km/h en Brozas y más de 40 litros durante la noche

Las incidencias más significativas provocadas por la borrasca ‘Kristin’ en Extremadura corresponden a la localidad de Brozas, donde una estación de la Agencia Estatal de Meteorología detectó una velocidad de viento máxima de 150 kilómetros por hora, considerada la más alta a nivel nacional durante la primera parte de la jornada. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología y recogió la autoridad autonómica, la comunidad autónoma experimentó la madrugada de este miércoles 28 de enero una combinación de lluvias persistentes e intensas rachas de viento que generaron alertas meteorológicas de nivel rojo en la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, por riesgo extremo de vientos. El resto del territorio extremeño permanece bajo aviso naranja.

De acuerdo con los datos recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 9:00 horas, el episodio de precipitaciones asociado a la borrasca ‘Kristin’ ha provocado acumulaciones destacadas en varios municipios, con registros que alcanzan o superan los 40 litros por metro cuadrado en la franja entre la medianoche y la mañana. En Hervás, el sistema de medición reflejó 42,4 litros por metro cuadrado, cifra relevante dentro del contexto regional. Navalmoral de la Mata y Madrigal de la Vera también presentaron niveles superiores a los 30 litros acumulados en el mismo periodo, según reportó la propia Agencia Estatal de Meteorología.

Las ráfagas intensas de viento no solo se limitaron a Brozas. Otras poblaciones de la comunidad presentaron cifras igualmente notables, aunque menores, como Cañaveral, donde el viento llegó a los 115 kilómetros por hora. En Fuente de Cantos, ubicada en la provincia de Badajoz, y en Cáceres capital, así como en Navalvillar de Ibor, las estaciones meteorológicas registraron velocidades de hasta 108 kilómetros por hora, señaló la agencia. Estos valores motivaron que se mantuviera el nivel de alerta para amplias zonas de la región.

La declaración de alerta roja para la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez refleja la situación de excepcionalidad derivada de las previsiones meteorológicas y el riesgo significativo que representan estas condiciones para la población. En tanto, otras áreas de Extremadura continúan bajo vigilancia intensa, con activación del aviso naranja según lo dispuesto por la Agencia Estatal de Meteorología y las autoridades locales.

El episodio meteorológico registrado durante la madrugada se caracteriza por la persistencia e intensidad de los eventos adversos, con acumulaciones de precipitación superiores a los valores habituales para este periodo del año y una frecuencia de ráfagas de viento que supera los umbrales de riesgo establecidos. Según consignó la Agencia Estatal de Meteorología, la evolución de la borrasca ‘Kristin’ continuará vigilándose en las próximas horas ante la posibilidad de nuevas incidencias.

La coordinación entre la Agencia Estatal de Meteorología y las autoridades autonómicas y locales apunta a la adopción de medidas preventivas y a la comunicación de recomendaciones a la ciudadanía a fin de minimizar los posibles efectos negativos sobre infraestructuras, servicios y actividad cotidiana. El seguimiento de las condiciones meteorológicas y la actualización de alertas permanece activo para responder a la evolución de la situación en toda Extremadura, tal como consignó la Agencia Estatal de Meteorología.