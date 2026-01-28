Fuertes rachas de viento provocan cortes de líneas telefónicas en el norte de Cáceres, Campiña Sur y Serena

La caída del techo de un pabellón sobre la carretera EX-207 ha obligado a interrumpir la salida de Arroyo de la Luz, según notificó el 112 Extremadura. Este incidente forma parte de las consecuencias generadas por las intensas rachas de viento provocadas por la borrasca Kristin, que han afectado a varias zonas de la provincia de Cáceres y otras áreas de Extremadura en las últimas horas.

El 112 Extremadura detalló que, además de la vía bloqueada en Arroyo de la Luz, las fuertes ráfagas han provocado la interrupción de servicios de comunicación en el norte de Cáceres, Campiña Sur y Serena. La tormenta ha generado problemas en la red telefónica, ocasionando dificultades para la población afectada al intentar contactar con distintos servicios sanitarios y de emergencia.

Tal como advirtió el 112 a través de sus canales oficiales, ante la imposibilidad de conectar con los recursos sanitarios habituales debido a los cortes en las líneas telefónicas, las personas afectadas pueden utilizar directamente el teléfono de emergencias habilitado para la comunidad. La recomendación del servicio responde a la necesidad de garantizar la atención sanitaria urgente en zonas donde la comunicación convencional ha quedado interrumpida a raíz del temporal.

De acuerdo con lo publicado por el 112 Extremadura, las incidencias se concentran especialmente en áreas rurales y en localidades dispersas del norte de Cáceres, donde la infraestructura de comunicaciones resulta especialmente vulnerable a este tipo de fenómenos meteorológicos. El medio añadió que en Campiña Sur y Serena también se registraron cortes de telefonía, afectando a la coordinación de servicios y a la respuesta ante posibles urgencias.

La presencia de la borrasca Kristin en la región ha motivado la emisión de varias alertas preventivas, enfatizando riesgos asociados al viento intenso y posibles daños materiales. El 112 Extremadura reportó que la caída de elementos estructurales, como techumbres y árboles, así como los obstáculos en las carreteras y la alteración de las comunicaciones, forman parte del balance provisional de incidencias recogidas durante la jornada.

Entre las medidas adoptadas para paliar los efectos del temporal, el 112 Extremadura mantiene una vigilancia activa sobre la evolución de los daños y actualiza continuamente a la población respecto al estado de las infraestructuras y las recomendaciones de seguridad. El organismo recomienda evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas y seguir únicamente canales oficiales para informarse sobre la evolución de la borrasca y sus consecuencias en los servicios públicos.

El corte de la salida de Arroyo de la Luz en la EX-207, según consignó el propio 112, se produjo tras la caída en la calzada de una cubierta perteneciente a un pabellón, lo que obligó a la intervención de equipos de emergencia para retirar los restos y acondicionar la vía para el tráfico. La acción coordinada de servicios de seguridad y emergencias permitió prevenir mayores complicaciones, aunque el restablecimiento total de la conexión vial dependerá de las condiciones meteorológicas y de la finalización de los trabajos de limpieza.

El 112 Extremadura insistió en que el teléfono de emergencias permanece disponible para atender casos en los que la inestabilidad de las telecomunicaciones impida acceder a la asistencia sanitaria de forma convencional. La indicación se dirige tanto a afectados directos como a familiares o vecinos que necesiten alertar a los servicios de emergencia ante una eventualidad médica.

De acuerdo con las autoridades responsables citadas por el 112, el temporal forma parte de una serie de fenómenos adversos previstos para estos días, ante los cuales se solicita a la ciudadanía mantener la precaución y la atención a nuevas actualizaciones. Los equipos técnicos y operativos trabajan en la evaluación de daños y en la pronta restauración de los servicios esenciales interrumpidos.

El 112 Extremadura concluyó que la prioridad se centra en restablecer la seguridad en las vías afectadas y en normalizar las comunicaciones en las zonas perjudicadas por la borrasca Kristin, mientras continúa implementando medidas para minimizar el impacto de futuras ráfagas de viento durante el paso del episodio meteorológico.