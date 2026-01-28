Borrasca Kristin dejará nieve desde 600 m en centro peninsular, lluvia en Andalucía y olas de 8m en Galicia hasta mañana

Galicia enfrentará hasta mañana marejadas que superarán los ocho metros de altura y el riesgo de lluvias persistentes, mientras que el centro peninsular experimentará nevadas a partir de los 600 metros, complicando el tráfico y la vida cotidiana en varias ciudades. Según publicó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la borrasca Kristin, caracterizada como pequeña pero muy profunda, avanza sobre España con efectos generalizados, desde precipitaciones intensas en el sur de Andalucía hasta episodios de frío inusual y ráfagas de viento potencialmente huracanadas.

Tal como informó la AEMET, Kristin recorrerá el territorio español de oeste a este, generando vientos que podrían alcanzar categoría de huracán en algunos puntos y provocando desprendimientos de ramas y caída de objetos desde zonas elevadas. La interacción entre aire frío y fuertes ráfagas derivará en ventiscas sobre el norte y centro peninsular, dificultando la circulación en carreteras a cotas bajas, con cotas de nieve que rondarán inicialmente entre 600 y 800 metros. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, recomendó prestar especial atención a la información sobre el estado de las vías antes de realizar desplazamientos por carretera, ante el incremento de los riesgos asociados a la visibilidad reducida y la formación de placas de hielo.

AEMET advirtió además de la persistencia de lluvias localmente fuertes en el sur de Andalucía y del fuerte temporal marítimo que afectará a Galicia, donde se aguardarán olas de más de ocho metros, mientras que en el litoral mediterráneo –desde la Comunidad Valenciana hasta el Estrecho– el oleaje podrá superar los seis metros. El Golfo de Cádiz también sufrirá condiciones adversas, incrementando los riesgos para la navegación y las zonas costeras. En paralelo, la caída de las temperaturas afectará principalmente al norte peninsular, reforzando la sensación de frío intenso.

El jueves, según detalló la AEMET, la borrasca Kristin comenzará a alejarse, pero la inestabilidad continuaría debido a borrascas de origen atlántico. Durante ese día, la mayor parte del territorio nacional mantendrá el riesgo de lluvias, especialmente en Galicia y las áreas montañosas de Andalucía, con precipitaciones que podrían ser especialmente intensas y persistentes. Las Islas Baleares, y en particular Ibiza y Formentera, también recibirán lluvias. El comportamiento de la cota de nieve presentará variaciones, elevándose por encima de los 1.500 metros en casi todo el territorio, con excepción del noroeste donde se situará alrededor de los 1.300 metros.

Vientos intensos continuarán afectando tanto el norte como el este y sur de la península, así como las zonas de montaña, complicando las condiciones para el desarrollo de actividades al aire libre y la seguridad de infraestructuras. El temporal marítimo seguirá presente en las costas de Galicia y en el sur del Mediterráneo. Según informó AEMET, se prevé una subida notable de las temperaturas, con valores próximos a los 20ºC en Bilbao y posibles máximas que superarán los 25ºC en Murcia.

La situación experimentará cierta mejoría el viernes en el sur peninsular, donde las lluvias serán en general débiles y dispersas, junto con un ascenso térmico que llevará los valores máximos en el sur del área mediterránea hasta los 20 o 22ºC, limitándose las heladas a áreas de montaña. En el centro y norte, especialmente en Galicia y regiones adyacentes, se mantendrán las precipitaciones y nevadas a partir de unos 1.000 a 1.200 metros, mientras que las ráfagas de viento continuarán siendo relevantes en los tercios norte y este del país.

Para el fin de semana, Rubén del Campo avanzó a través de la AEMET la llegada de nuevas borrascas atlánticas que aportarán más precipitaciones, principalmente el sábado en el norte y oeste peninsular, con algunas lluvias en otras zonas salvo en el área mediterránea. Se prevén nevadas entre 700 y 1.000 metros en el Cantábrico y los Pirineos, y rachas de viento fuertes continuarán en el norte, este peninsular y Baleares. Las temperaturas bajarán levemente el sábado.

El domingo llegará un frente más activo, que aportará vientos cálidos y húmedos capaces de dejar lluvias considerables en el oeste peninsular, sobre todo en Galicia y áreas próximas al Sistema Central. Ese día, la cota de nieve será muy elevada debido a un incremento térmico, y las máximas en el sur del área mediterránea y en el Valle del Guadalquivir sobrepasarán los 20ºC.

En lo que respecta a Canarias, la AEMET detalló que los intervalos nubosos dominarán durante el resto de la semana, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve, donde serán posibles precipitaciones débiles. Las zonas meridionales presentarán cielos en general despejados, con vientos flojos o moderados y temperaturas más altas, situando las mínimas entre 16 y 18ºC y las máximas en 21 a 23ºC en áreas costeras.

Por otra parte, Meteored añadió que la cota de nieve ascenderá progresivamente a lo largo del miércoles, lo que hará que las nevadas iniciales pasen a convertirse en lluvias en varias capitales. Los avisos meteorológicos por nieve y adversidades permanecerán activos hasta la tarde, con la consiguiente recomendación de extremar la precaución en los desplazamientos. Ávila y Madrid amanecieron cubiertas de nieve, mientras que León, Palencia y Burgos reportaron acumulaciones ligeras pero visibles, según Meteored.

El intenso frío, según informó Meteored, impidió una rápida fusión de la nieve, elevando el riesgo de formación de hielo en vías urbanas y carreteras. Soria volvió a situarse entre las ciudades más frías del país y se espera la llegada de nevadas adicionales durante las horas siguientes. Nevadas débiles, localizadas y de acumulación modesta también se han presentado en otras localidades del interior como Cuenca y Teruel, lo que confirma la extensión de este episodio invernal, aunque no se han registrado incidencias graves hasta el cierre del informe.