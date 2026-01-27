ESA muestra las primeras imágenes del satélite meteorológico de última generación con el que quiere mejorar previsiones

A bordo del satélite Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S) se encuentra un instrumento científico que, según la Agencia Espacial Europea (ESA), inaugura una nueva generación de productos de datos meteorológicos. Este sensor, denominado Infrared Sounder, utiliza metodologías interferométricas para analizar los patrones de luz que atraviesan la atmósfera, logrando medir en detalle no solo la temperatura y la humedad, sino también permitir el rastreo del viento y la detección de gases presentes en distintas capas de aire. Este avance tecnológico, presentado en la Conferencia Espacial Europea en Bruselas, marca un punto de inflexión para las previsiones en Europa y en el norte de África, según informó la ESA.

El medio ESA reportó la difusión de las primeras imágenes tomadas por el MTG-S, captadas el 15 de diciembre de 2025 mientras el satélite orbita la Tierra a una altitud de 36.000 kilómetros, en una posición geoestacionaria sobre el ecuador. Estas imágenes, difundidas el martes, corresponden a dos registros diferentes: uno centrado en la temperatura de la superficie terrestre y de la parte superior de las nubes, y otro dedicado a la humedad atmosférica. El satélite diferencia las señales térmicas aplicando canales infrarrojos de onda larga y de onda media, lo que permite distinguir en las imágenes regiones cálidas –representadas en rojo oscuro– y áreas frías, que aparecen en azul. En la serie de humedad, las zonas más saturadas del aire sobresalen en azul, mientras que las áreas secas se aprecian en rojo.

La ESA detalló que el desarrollo del MTG-S demandó quince años de trabajo conjunto entre la organización y varios socios europeos. Este esfuerzo conjunto buscó una mejora en la recolección y transmisión de datos meteorológicos sobre el continente europeo y parte del norte africano. El director del proyecto MTG, James Champion, afirmó en declaraciones recogidas por la ESA que “es fantástico ver las primeras imágenes de esta misión pionera. Este satélite ha tardado 15 años en desarrollarse y revolucionará las previsiones meteorológicas, especialmente las de corto plazo”.

Según la información publicada por la ESA, el MTG-S constituye el segundo componente satelital de la misión de observación Meteosat Third Generation, que tiene como objetivo contribuir a la predicción y seguimiento de fenómenos meteorológicos rápidamente variables. La nueva tecnología incorporada permite obtener mapas tridimensionales de la atmósfera, lo que beneficia particularmente la previsión inmediata de tormentas y episodios meteorológicos severos que evolucionan de forma rápida.

La ESA explicó que la posición geoestacionaria del MTG-S significa que el satélite mantiene una perspectiva constante sobre la misma zona de la superficie terrestre, acompañando el movimiento de rotación del planeta. Gracias a este emplazamiento, puede capturar y transmitir datos sobre la región de Europa y del norte de África en ciclos regulares de 15 minutos, permitiendo una vigilancia continua y prácticamente en tiempo real. La institución agregó que esta capacidad garantiza la provisión de información relativa a temperatura y humedad en intervalos de 30 minutos, poniéndola a disposición de los servicios meteorológicos regionales.

El organismo científico europeo puntualizó que los productos de observación generados por del MTG-S complementan la información proveniente del Meteosat Third Generation-Imager (MTG-I), encargado de capturar imágenes sobre la formación de nubes y rayos en la atmósfera. Al combinar los datos de ambos instrumentos, los meteorólogos pueden acceder a una descripción más completa y actualizada del estado del tiempo, lo que favorece la toma de decisiones vinculadas a la gestión de riesgos por fenómenos atmosféricos.

La ESA destaca que el Infrared Sounder del MTG-S es el primer instrumento de sondeo hiperespectral europeo situado en órbita geoestacionaria. Su empleo de la técnica interferométrica permite analizar patrones extremadamente pequeños en las ondas de luz infrarroja, lo que se traduce en una mejora en la precisión de las mediciones. El procesamiento de estas señales produce información que antes no estaba disponible en tiempo real sobre la variabilidad térmica y de humedad, además de facilitar la observación de la evolución del viento y de la presencia de gases atmosféricos específicos.

El flujo constante de datos generado por el sistema satelital fortalece la capacidad predictiva frente a condiciones meteorológicas que pueden cambiar en cuestión de minutos, según consignó la ESA. La integración de todas estas observaciones refuerza la vigilancia y el estudio de la atmósfera sobre una zona densamente poblada y de alta variabilidad climática como Europa y el norte de África. Además, al tratarse de un sistema operando a 36.000 kilómetros por encima de la superficie, los expertos pueden seguir el desarrollo de sistemas nubosos y anticipar su evolución con una frecuencia nunca antes alcanzada en esta región del planeta.

El organismo europeo subraya que el objetivo central de la misión es optimizar la precisión de las previsiones meteorológicas, un reto creciente en el contexto del aumento de los extremos climáticos y la demanda de información confiable para la población. Según los especialistas que participaron en la presentación, la combinación de productos de temperatura, humedad, viento y composición atmosférica, todos recopilados en ciclos cortos, convierte al MTG-S en una herramienta estratégica para la meteorología operacional y la investigación científica.

De acuerdo con la ESA, estos avances tecnológicos redundan en mejores pronósticos inmediatos y aumentan la capacidad de reacción frente a eventos meteorológicos adversos en Europa y el norte de África. La difusión de las primeras imágenes y datos por parte del MTG-S en la Conferencia Espacial Europea representa un hito dentro de los esfuerzos europeos para abordar con mayor precisión y anticipación los retos planteados por los fenómenos atmosféricos regionales.