República Dominicana reafirma su diversidad turística y cultural en Fitur 2026

República Dominicana ha reafirmado su diversidad turística y cultural en Fitur 2026 mediante la consolidación de su posición como destino líder del Caribe en materia de turismo deportivo, de aventura, entretenimiento, cultura, gastronomía y conectividad aérea con Europa.

El país, que contó con la asistencia del exfutbolista español David Villa, presentó un stand inmersivo, diseñado para que los visitantes puedan explorar inspiraciones de los destinos de Samaná, Miches y Santo Domingo, así como segmentos especializados de turismo deportivo y experiencias auténticas.

El stand cuenta con una agenda de reuniones y activaciones por destino, incluyendo Santo Domingo, Punta Cana, Pedernales, Samaná, Miches, entre otros, que integran música en vivo, clases de merengue y bachata, artesanía local, coctelería y degustación de platos típicos dominicanos.

En la parte central de la feria, el país ha levantado La Casa Dominicana, un espacio experiencial de exploración cultural y artística, inspirado en las casas coloniales dominicanas y diseñado para que los visitantes disfruten de experiencias culturales, gastronómicas y sensoriales.

En este contexto, la relación de la República Dominicana con Europa es considerada vital y estratégica, con años de colaboración histórica y un vínculo profundo con España, donde familias españolas han sido tradicionalmente aliados del turismo dominicano, contribuyendo al desarrollo y crecimiento del sector.

La participación dominicana también se destaca por alianzas con aerolíneas europeas, asegurando un flujo constante de turistas hacia los principales destinos del país y reforzando el compromiso histórico y estratégico de la República Dominicana con Europa.

"España y Europa son aliados estratégicos, y nuestra misión es consolidar relaciones, fortalecer inversiones y ofrecer experiencias memorables para todos los visitantes", señaló el ministro de Turismo, David Collado.