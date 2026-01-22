Agencias

El PIB de EEUU avanza en el tercer trimestre a un ritmo del 1,1%

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 1,1% en el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores, según se desprende de la segunda estimación publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

En cifras anualizadas, el avance fue del 4,4%, seis décimas más y su mejor marca en dos años. Esto supone, además, alejarse del retroceso del 0,6% observado a inicios de 2025, cuando el PIB cayó por primera vez desde principios de 2022.

El aumento del PIB real en el tercer trimestre reflejó unos incrementos en el gasto de los consumidores, las exportaciones, las inversiones empresariales y el gasto público. Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, disminuyeron.

En comparación con el segundo trimestre, se aceleró el gasto de las familias y repuntó la inversión, las exportaciones y el gasto público. Las importaciones disminuyeron menos en el tercer trimestre que en el segundo.

