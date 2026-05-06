México llama a revisar 691 motocicletas Kawasaki por posible daño interno del motor

Ciudad de México, 6 may (EFE).- La oficina de protección al consumidor de México hizo un llamado este miércoles a revisar 691 unidades de motocicletas marca Kawasaki, por posibles fallas mecánicas en el motor.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que el llamado a revisión aplica para las motocicletas Ninja ZX-6R modelos ZX636J y ZX636K, años 2024, 2025 y 2026.

PUBLICIDAD

Detalló que en esas unidades "el apriete irregular de los pernos del cárter provoca una fuerza axial excesiva", lo que puede dañar piezas internas del motor "debido a una holgura incorrecta de aceite".

"La falla requiere reparación para evitar fallas internas del motor", alertó.

PUBLICIDAD

La organización, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, aseguró que como contramedida, la empresa reemplazará las piezas sospechosas sin costo.

Agregó que en las unidades nuevas se reapretarán los pernos de fijación del cárter, mientras que en las usadas se revisará el metal del cojinete y, en caso de presentar problemas, será sustituido.

PUBLICIDAD

La Profeco indicó que los propietarios de las motocicletas recibirán un aviso vía telefónica o correo electrónico para acudir a un distribuidor autorizado Kawasaki.

La dependencia invitó a consultar el llamado a revisión y, en caso de requerir más información, contactar a Kawasaki a través del teléfono 81 2598 9625, el correo tservice.warranty@kawasakimotores.mx y el sitio web de Kawasaki México.

PUBLICIDAD