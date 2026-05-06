Pacho, elegido mejor jugador del Bayern-PSG por una “actuación defensiva sobresaliente”

Redacción deportes, 6 may (EFE).- Willian Pacho, defensa internacional ecuatoriano del París Saint-Germain, fue elegido el mejor jugador del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich por parte del Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, que destacaron su “actuación defensiva sobresaliente”.

“Ganó todos sus duelos, realizó intercepciones importantes y fue fundamental en una excelente actuación defensiva del París Saint-Germain”, valoraron los expertos que otorgan este galardón.

PUBLICIDAD

Redacción deportes, 6 may (EFE).- Willian Pacho, defensa internacional ecuatoriano del París Saint-Germain, destacó este miércoles, tras la clasificación para la final de la Liga de Campeones, que su equipo tiene “una gran pasión y hambre por querer ganar”.

“Muy feliz, muy contento, significa mucho trabajo y mucho esfuerzo. Tenemos un gran equipo, una gran pasión y gran hambre de querer ganar”, expresó el futbolista en declaraciones a Movistar+ sobre el pase a su segunda final seguida en el torneo.

PUBLICIDAD

“Muy contento por el equipo, por el esfuerzo que hemos hecho. Esto demuestra lo grandes que somos, las grandes cosas que hacemos y con humildad y mucho trabajo hemos sacado esto adelante”, valoró el central, que admitió que, en el encuentro de ida, se quedó “con una sensación que podía haber hecho un poco más” en el triunfo por 5-4.

Pese a la ventaja, el defensa recalcó que su equipo vino “a ganar” al encuentro de vuelta en Múnich. “No vinimos a empatar o marcar un resultado. Defensivamente estoy muy feliz con el grupo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Su equipo se adelantó en el marcador a los dos minutos y 20 segundos. “Al principio tuvimos esa ocasión, fue muy clara, y luego sufrimos un poco. Eso marca la diferencia un poco al grupo, que cuando hay que sufrir lo hacemos y, cuando hay que atacar, atacamos”, destacó.