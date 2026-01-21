Disciplina multa al Espanyol y le apercibe de cierre de estadio por el botellazo a Gazzaniga

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado al RCD Espanyol de Barcelona con una multa económica y apercibimiento de clausura del RCDE Stadium por alteración grave del orden del encuentro durante el derbi catalán ante el Girona FC.

El órgano disciplinario considera probados los hechos ocurridos el pasado viernes en el RCDE Stadium, cuando el guardameta argentino del Girona Paulo Gazzaniga fue alcanzado por una botella, en un partido que finalizó con victoria visitante por 0-2.

La sanción se impone en aplicación del artículo 107 del Código Disciplinario de la RFEF, en su grado medio, al tratarse de la primera vez en la temporada que se producen hechos de esta naturaleza, lo que conlleva una multa de hasta 6.000 euros y el apercibimiento de cierre total del estadio en caso de reincidencia.

Esta multa y este apercibimiento se unen a la multa económica previa, leve y de unos 300 euros, que recibió el club blanquiazul después de la visita del FC Barcelona a Cornellà, el 3 de enero, en un derbi que fue blaugrana y que se saldó sin incidentes graves, al no impactar ningún objeto contra ningún jugador.