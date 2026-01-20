La Guardia Civil pide inmovilizar el vagón 6 del Iryo para analizar su posible relación con el accidente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que los dos trenes implicados en el accidente de Adamuz, Córdoba, no circulaban con exceso de velocidad, descartando un fallo humano como causa del siniestro. La investigación se concentra en el análisis del coche número 6 de la formación Iryo, inmovilizado a petición de la Guardia Civil, según detalló Europa Press.

En relación al avance de las pesquisas, la Guardia Civil solicitó retener el vagón 6 del tren Iryo para examinar su posible implicación en los hechos que el pasado domingo provocaron la muerte de 41 personas. El ministro Puente explicó, según consignó Europa Press, que ese coche viajaba camino a Madrid cuando colisionó con un tren Alvia en dirección a Huelva. Puente indicó que se trata del coche que descarriló, insistiendo en la necesidad de realizar un examen exhaustivo, ya que todavía no había podido ser inspeccionado y consideró que faltan muchas piezas por encajar en la secuencia de lo ocurrido.

Expertos recogen pruebas desde el primer momento en la denominada 'zona cero', bajo la coordinación del Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística. Este dispositivo actúa en colaboración con el juzgado de Montoro, que se hallaba de guardia durante el accidente, reportó Europa Press. Los especialistas investigan aspectos relacionados tanto con posibles roturas en los raíles como con desperfectos en las rodaduras o los sistemas de anclaje de ambos trenes.

Fuentes vinculadas a la investigación, citadas por Europa Press, señalaron que el proceso de análisis se halla en una fase inicial, y todavía resulta prematuro establecer las causas del accidente. Toda la información recopilada será evaluada por el Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo independiente adscrito al Ministerio de Transportes, encargado de elaborar un informe preliminar y determinar las conclusiones pertinentes.

Durante sus intervenciones en diversos medios, como Onda Cero y RNE, el ministro Puente rechazó la existencia de un vínculo entre el accidente y el nivel de inversiones en la red ferroviaria española. El responsable de Transportes subrayó, según recogió Europa Press, que la cuestión de las inversiones y el mantenimiento resulta legítima como objeto de debate, pero aseguró que no guarda relación con el siniestro registrado en Córdoba.

Las fuentes citadas por Europa Press insistieron en la cautela para no adelantar hipótesis antes de concluir los trabajos periciales. El procedimiento de investigación permanece dividido en fases que abarcan la obtención y el análisis de pruebas materiales, la revisión de los sistemas de seguridad de los vehículos implicados y la validación de los protocolos de actuación adoptados en los momentos previos al accidente.

Mientras avanza la investigación oficial, la retención y estudio del coche 6 del Iryo adquiere un papel destacado para los especialistas, debido a su posición en el siniestro y a su descarrilamiento. La recogida y custodia de evidencias forma parte del protocolo habitual en este tipo de accidentes, y los informes generados servirán al Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios en la etapa final del análisis, puntualizó Europa Press.

Las declaraciones de Puente también intentaron responder a la inquietud social ante la magnitud de las víctimas y el alcance del accidente. El ministro reiteró que la velocidad de los trenes se encontraba dentro de los límites establecidos y subrayó la independencia del órgano investigador respecto de su propio ministerio.

El operativo de recopilación de pruebas y esclarecimiento de las causas continuará bajo supervisión judicial y administrativa en los próximos días, según la información difundida por Europa Press. Mientras tanto, el análisis del vagón 6 del Iryo, solicitado por la Guardia Civil, se perfila como uno de los factores fundamentales en la reconstrucción de lo ocurrido y la determinación de responsabilidades técnicas o estructurales en el accidente ferroviario de Adamuz.