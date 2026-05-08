Panamá confirma dos casos de sarampión importados pero descarta transmisión interna

(Actualiza con el segundo caso confirmado)

Ciudad de Panamá, 8 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron este viernes dos casos de sarampión importados por turistas europeos que viajaron por Centroamérica, aunque descartaron una transmisión comunitaria en el país, declarado libre de esa enfermedad desde 1995.

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El Ministerio de Salud de Panamá detalló -en un comunicado- que el primer enfermo es un joven neerlandés que ingresó al país por la frontera caribeña de Bocas del Toro con Costa Rica, después de recorrer México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Horas después, informó del segundo caso -el cual estaba bajo investigación- en una joven suiza de 19 años, que arribó a Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, después de viajar por Costa Rica, nación vecina que desde hace meses reporta casos de sarampión confirmados.

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Ambos turistas presentaron síntomas como "fiebre, exantema (erupciones en la piel), tos y secreción nasal", y recibieron atención médica en un hospital privado, donde se le tomaron las muestras para los estudios correspondientes que, luego, un instituto público especializado confirmó que se trataba de esa enfermedad altamente contagiosa.

Pese a este par de detecciones, las autoridades sanitarias aclararon que "no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá" e, igualmente, solicitaron a la población vacunarse contra la enfermedad y en caso de duda acudir al centro de salud más cercano.

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La cartera sanitaria ha activado un protocolo de seguridad que incluye el seguimiento de contactos con el viajero, verificación del esquema de vacunación, bloqueo vacunal a las personas expuestas, vigilancia epidemiológica en sitios identificados y coordinación interinstitucional.

Desde finales del año pasado, Centroamérica, a excepción de Honduras, ha registrado brotes de sarampión, con la mayoría de casos importados.

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El país más afectado en la región es Guatemala, con 4.709 casos confirmados y cuatro bebés fallecidos por esta enfermedad que es altamente contagiosa y que se transmite principalmente por el aire, a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Panamá no registraba casos de sarampión desde noviembre de 1995, logro que ha sido posible gracias al sistema de vigilancia epidemiológica que mantiene la institución a través de su Departamento de Epidemiología, así como a las altas coberturas de vacunación en la población, según la información oficial. EFE

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