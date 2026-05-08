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Petro achaca el asesinato de un periodista colombiano a una disidencia de las FARC

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Bogotá, 8 may (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, achacó este viernes el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital local El Confidente, cometido en el departamento de Antioquia (noroeste), a una disidencia de las antiguas FARC.

"Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del Frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales", expresó Petro en la red social X sobre el crimen, cometido en el municipio de Briceño.

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El joven de 25 años desapareció el pasado martes cuando "realizaba labores periodísticas" en una zona que disputan en Antioquia el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y el Frente 36, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una disidencia con la que el Gobierno negocia la paz. EFE

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EFE

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