La filial de Estado Islámico en Afganistán reivindica el ataque contra un restaurante chino en Kabul

El grupo terrorista Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP) ha reivindicado este lunes la explosión registrada en la misma jornada en un restaurante chino de la capital de Afganistán, Kabul, que ha dejado al menos siete muertos y una veintena de heridos.

La filial de Estado Islámico en el país centroasiático ha reclamado la autoría de un ataque "suicida" contra ciudadanos de chinos, según ha recogido en un comunicado SITE Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas.

El atentado, que ha tenido lugar alrededor de las 15.00 (hora local) contra un restaurante ubicado en un hotel en el distrito de Shahr-e Nau, una zona considerada "segura", ha provocado de hecho la muerte de un ciudadano musulmán de nacionalidad china identificado como "Ayub" por las autoridades, además de seis afganos.

La explosión ha tenido lugar "cerca de la cocina" de un restaurante gestionado por "musulmanes" de los dos países, incluido un matrimonio de la provincia china de Sinkiang, en el noroeste del país, y un ciudadano afgano, ha destacado en X el portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran.

El atentado ha dejado además una veintena de heridos, incluyendo a un menor y cuatro mujeres, según ha afirmado Dejan Panic, director para Afganistán de la ONG italiana Emergency, que han atendido a las víctimas en sus centros hospitalarios.