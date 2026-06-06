Madrid, 6 jun (EFE).- El rey Felipe VI ha destacado este sábado ante el papa la "enorme labor social" de la Iglesia católica, ha estimado que no puede haber mayor contraste con esa realidad que "el dolor causado por los casos de abuso" y, ante ellos, ha reconocido la "claridad y firmeza" de León XIV, esenciales para el proceso sanador y de reparación del daño infligido. EFE
El rey Felipe VI elogia ante León XIV su firmeza ante los abusos en la Iglesia
Por Newsroom InfobaeAgregar Infobae en
Agrega Infobae a tus medios preferidos en Google