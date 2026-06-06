Sergio Dalma, Beret, Álvaro Soler y Conchita actuarán en el acto en el Estadi Olímpic de Barcelona

Sergio Dalma, Beret, Álvaro Soler, Conchita y Siloé son algunos de los artistas que cantarán en el acto del Papa León XIV que se celebrará en el Estadi Olímpic de Barcelona el próximo 9 de junio, según ha informado la organización de la visita del Papa.

El Estadi Olímpic abrirá sus puertas a las 16 horas antes de la bienvenida prevista a las 18 horas, presentada por Dinámica worship.cat y Gospel Sense Fronteres, antes de dar paso a las actuaciones con la rumba de Sabor de Gràcia y los artistas Conchita, Beret, Alfred García, Álvaro Soler y Superhéroes, además de Sergio Dalma que cantará junto a la Escolanía de Montserrat.

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La llegada del Papa está prevista sobre las 20 horas, acompañada de un espectáculo de castellers junto a un concierto de grallas.

Más tarde el pontífice responderá a las preguntas de tres testimonios y dirigirá unas palabras acompañas de la lectura del evangelio, así como el Credo en catalán.

El acto, antes de la llegada de León XIV, también contará con una conversación sobre Gaudí con el Mosén Bruno Bérchez y Maite Gaudí y una pequeña ponencia a cargo de Francesc Torralba y Siloé.