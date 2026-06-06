Técnico español Jorge Vilda compara la pasión por el fútbol en Marruecos con Argentina

Fátima Zohra Bouaziz

Rabat, 6 jun (EFE).- La pasión por el fútbol que se respira en Marruecos es comparable a la que se vive en Argentina, asegura en una entrevista con EFE en Rabat el técnico de la selección femenina marroquí, el español Jorge Vilda, quien a pocos días del inicio del Mundial 2026, sueña con ver una final entre el país africano y España.

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Vilda, que condujo a la selección femenina de fútbol de España al título mundial en 2023 y dirige a Marruecos desde hace casi tres años, augura un Mundial 2026 más abierto e imprevisible por la ampliación a 48 equipos, aunque sostiene que tanto Marruecos como España cuentan con posibilidades de llegar muy lejos.

"En eliminatorias va a haber muchas sorpresas, pero en cuanto a Marruecos y España, mi deseo, como he dicho antes, es que jueguen a la final. Creo que tienen equipo para hacerlo, creo que tienen nivel. En estos campeonatos siempre tienes que tener un poquito de suerte, un poquito de aire a favor para llegar hasta el final. Pero yo auguro y creo que los dos van a llegar muy lejos", asevera.

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El fútbol marroquí atraviesa una etapa de expansión impulsada por resultados como la histórica semifinal de la selección masculina en el Mundial de Catar 2022, el título mundial sub-20 conquistado en Chile y los avances de sus equipos en distintas categorías.

Ese crecimiento se sustenta en una apuesta por la formación de talento y la modernización de infraestructuras, con academias de élite y nuevos campos, como el futuro gran estadio de Casablanca, cuya inauguración está prevista para finales de 2027 y que aspira a albergar la final del Mundial de 2030, organizado por Marruecos junto a España y Portugal, en competencia con el Santiago Bernabeu de Madrid.

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Para Vilda, Marruecos es "sin duda una potencia mundial del fútbol" y considera que "lo mejor todavía está por llegar" en un país donde este deporte despierta una enorme pasión y que "se para cada vez que juega cualquier selección" ya sea masculina o femenina.

"Marruecos es un país que ama al fútbol. Solo tienes que salir a las calles para ver que todo el mundo está jugando al fútbol, en la playa, en los campos, en los parques, todo el mundo. Mujeres, niños, niñas, ves por todos los sitios jugando a fútbol", afirma el técnico español que vivió de cerca la última Copa Africana, y afirma que pocas aficiones igualan la pasión que se respira en el país: "Yo la puedo comparar con Argentina, a ese nivel".

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La apuesta por el fútbol femenino

Desde el Complejo Mohamed VI de Fútbol de Salé, en las afueras de Rabat, Vilda vive estos días inmerso en la preparación de las 'Leonas del Atlas' para los amistosos previos a la copa africana, que Marruecos acogerá del 25 de julio al 19 de agosto.

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El torneo servirá para medir la progresión de una selección que ha irrumpido entre las potencias africanas tras encadenar dos subcampeonatos continentales y alcanzar los octavos de final en su debut mundialista en 2023.

Ahora, el gran reto de Vilda pasa por consolidar ese crecimiento y lograr la clasificación para el Mundial de 2027.EFE

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