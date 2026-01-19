Agencias

Los reyes de España viajarán mañana a Córdoba para visitar la zona del accidente de trenes

Guardar

Atenas, 19 ene (EFE).- Los reyes de España viajarán mañana a Adamuz (Córdoba) a la zona del accidente en el que 39 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

Según han informado fuentes de la Casa Real, los reyes, que se encuentran en Atenas este lunes para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, han suspendido el acto previsto para mañana en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Anoche, ya mostraron su grave preocupación por el siniestro y trasladaron su pésame a los familiares de las víctimas.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía regresarán a Madrid inmediatamente después del funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia en Atenas y no asistirán a la recepción prevista para después del acto, a la que se quedará la reina Sofía con sus hijas, las infantas Elena y Cristina.

"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", aseguró la Casa Real en un mensaje en X tras conocer el siniestro.

Desde el primer momento, el rey ha estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Ejército de Israel lanza una "operación antiterrorista extensa" en Hebrón, Cisjordania

Las fuerzas israelíes han iniciado un despliegue militar en una ciudad clave de Cisjordania, enfocándose en la desarticulación de grupos armados, incremento de presencia de seguridad y bloqueos, mientras la respuesta oficial palestina aún no se ha producido

El Ejército de Israel lanza

ChatGPT incluirá anuncios relacionados con las conversaciones de los usuarios

Usuarios con cuentas gratuitas y suscritos al plan ChatGPT Go en Estados Unidos verán pronto publicidad vinculada a las temáticas conversadas, según OpenAI, que asegura transparencia, privacidad y control sobre qué datos personales pueden emplearse y cómo gestionarlos

ChatGPT incluirá anuncios relacionados con

Desaparecidas tres personas tras una avalancha en una montaña en el centro de Marruecos

Equipos de emergencia rastrean el monte Tubkal tras registrarse un deslizamiento el domingo, donde se perdió contacto con un guía y dos visitantes. Autoridades enfrentan obstáculos por el clima mientras continúan los esfuerzos de localización en Al Hauz

Infobae

El Senado convoca un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente de Córdoba

A las 12.00 horas, la Cámara Alta muestra solidaridad con los afectados, tras la tragedia que ha dejado 39 fallecidos y 152 heridos, mientras las actividades institucionales de este lunes quedan suspendidas como señal de duelo

El Senado convoca un minuto

Los maquinistas piden prudencia para no eclipsar las investigaciones del accidente en Adamuz

El sindicato Semaf solicita máxima cautela mientras continúan las pesquisas sobre el incidente ocurrido en Adamuz y recalca que, por ahora, toda prioridad debe centrarse en prestar asistencia adecuada a los damnificados según un comunicado oficial

Los maquinistas piden prudencia para