Un 61 % de las capas freáticas en Francia está por debajo de lo normal

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París, 8 sep (EFE).- La sequía en Francia se deja sentir en las capas freáticas, donde el nivel de reservas de agua en un 61 % de los puestos de observación era a fecha del 1 de septiembre inferior al normal para ese mes, anunció este martes la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM).

Esa situación, tras un verano históricamente seco y con sucesivas olas de calor, es peor que un año antes, cuando el nivel era inferior a la media en un 44 % de esos mismos puntos de observación, indicó la BRGM en un comunicado.

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Durante el mes de agosto continuó el vaciado de esas reservas subterráneas, con una disminución del agua almacenada en un 90 % del total, mientras que los niveles permanecieron estables en un 8 % y progresaron en un 2 %.

Esa es una situación que se viene prolongando desde mayo por un déficit general de lluvia, unido a temperaturas particularmente elevadas.

El organismo geológico oficial precisó que los fenómenos tormentosos que se han producido en las últimas semanas no han contribuido mucho a restablecer la situación porque el agua se infiltra poco en el suelo, que está seco. Además, las altas temperaturas han favorecido la evaporación e incrementado las necesidades de las plantas.

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La situación el pasado día 1 era especialmente anormal en varias regiones: Lemosín, Jura y en el norte de Alsacia.