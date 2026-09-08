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La inteligencia artificial (IA) agéntica ya que se emplea lo largo de todo el ciclo de vida de la intrusión, lo que incluye el robo masivo de credenciales, como se ha detectado en una campaña que logró comprometer de forma autónoma miles de credenciales en seis horas con una arquitectura multiagente.

Los atacantes están utilizando la IA a lo largo de todo el ciclo de vida de la intrusión, desde el reconocimiento de objetivos y la creación de señuelos de ingeniería social hasta la ofuscación de 'malware' personalizado y la resolución de problemas posteriores a la explotación

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En lo que respecta la IA agéntica, los casos de uso que utilizan esta tecnología han dejado de ser experimentales y ya no se limitan a la detección de vulnerabilidades; los adversarios más avanzados han pasado de la interacción con agentes a flujos de trabajo de IA y automatización habilitada por IA.

Estas son las conclusiones que se desprenden del informe 'AI Threat Tracker', del Google Threat Intelligence Group, que busca ofrecer una radiografía de la realidad del desafío que plantea la inteligencia artificial agéntica.

En él se cita el ejemplo del grupo de ciberespionaje vinculado a China Basin Castle, que utiliza modelos de lenguaje (LLM) como apoyo en tareas que abarcan desde la investigación de objetivos hasta la resolución de errores en mitad de una intrusión.

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Otro grupo de ciberespionaje vinculado a China intentó utilizar Gemini para construir un marco de pruebas de penetración automatizado que ejecutara de forma agéntica las primeras fases de las intrusiones.

Mandiant --empresa de ciberseguridad perteneciente de Google Cloud-- detectó una campaña masiva de robo de credenciales orquestada por una arquitectura multiagente desplegada en infraestructura robada, que escaló y logró comprometer de forma autónoma miles de credenciales en seis horas.

El informe también incide en que el ecosistema de 'software' de IA se ha convertido en un objetivo principal para la explotación, no solo para el robo de propiedad intelectuar vinculada a esta tecnología, sino también para aprovecharse de los desarrolladores y los asistentes de código basados en IA.

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En este sentido, se recoge el caso de TeamPCP, que infectó con puertas traseras herramientas utilizadas por asistentes de código e incluso envenenó metadatos de paquetes de código abierto para engañar a asistentes de IA, lo que provocó que estos recomendaran dependencias maliciosas a los desarrolladores.

Para satisfacer su creciente demanda de acceso a la IA, los atacantes están robando credenciales y comprando capacidades en la 'darknet'. Además, los modelos locales alojados en servidores comprometidos les permiten eludir la monitorización comercial.

En el informe presentado en mayo, Google Threat Intelligence Group alertó del que se consideró que era el primer uso de la IA para desarrollar una vulnerabilidad de día cero, además de destacar el empleo de esta tecnología para explotar vulnerabilidades a gran escala, mejorar las capacidades de ofuscación y eludir las salvaguardias de los modelos de lenguaje grande.

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