Temas del día de EFE News Latino del martes 8 de septiembre

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EEUU ELECCIONES

Miami - A menos de dos meses de las elecciones legislativas y con la popularidad del presidente Donald Trump a la baja, el Partido Republicano celebra este miércoles y jueves en Dallas (Texas) una inédita Convención de Mitad de Mandato para reivindicar los "logros" de su Gobierno, según dijo a EFE Jaime Flórez, portavoz hispano del Comité Nacional Republicano (RNC).

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Nueva York - Los votantes de New Hampshire celebran este martes sus elecciones primarias, que incluyen las candidaturas al Senado y a la gobernación del estado.

Washington - El Supremo dirime la solicitud de la Administración de Donald Trump para restablecer las nuevas normas del Servicio Postal que recogen la reforma gubernamental para restringir el voto por correo en las elecciones de mitad de mandato.

GUERRA COMERCIAL

Toronto/Washington - Entran en vigor los aranceles de Canadá sobre productos estadounidenses con los que el primer ministro, Mark Carney, quiere igualar "dólar por dólar" los impuestos aduaneros que Washington le impuso a finales de agosto.

IRÁN GUERRA

Washington - Estados Unidos e Irán pugnan por el control del tráfico en el estrecho de Ormuz con la amenaza de nuevos ataques contra petroleros e instalaciones energéticas, en medio de la intensificación de la guerra en la última semana.

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EEUU MINORÍAS

Nueva York - Teresa Zapeta, directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) y exresponsable del programa de Mujeres Indígenas de ONU Mujeres para Centroamérica y México, aborda en una entrevista con EFE los principales retos que afrontan las mujeres indígenas y el papel que desempeñan en la defensa de sus derechos.

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AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- 11-S ARTE.- La artista española Elena del Rivero presenta una instalación con 100 horas de video grabadas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en su antiguo estudio, que estaba en las cercanías de la Zona Cero y quedó destruido. (foto)

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Nueva York.- EEUU MODA.- Christie's expone en Nueva York vestidos de la película 'The Devil Wears Prada 2' para una subasta benéfica, ideada por la actriz Meryl Streep, que recaudará fondos para el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA). (foto)

EFE News Latino

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