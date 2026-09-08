Carney acusa a EEUU de buscar una Canadá más dependiente con sus exigencias comerciales

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Toronto (Canadá), 8 sep (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó este martes a Estados Unidos de intentar aumentar la dependencia económica de Canadá y reiteró que Washington exigió durante las fallidas negociaciones comerciales capacidad para influir en los futuros acuerdos de Ottawa con terceros países.

“En demasiadas áreas querían dependencia, no una verdadera asociación económica”, afirmó Carney en un vídeo de 15 minutos difundido este martes en las redes sociales y cuya emisión coincide con la entrada en vigor de los aranceles de represalia canadienses contra productos estadounidenses. EFE

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