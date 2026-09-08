Agencias

Carney acusa a EEUU de buscar una Canadá más dependiente con sus exigencias comerciales

Guardar

Toronto (Canadá), 8 sep (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó este martes a Estados Unidos de intentar aumentar la dependencia económica de Canadá y reiteró que Washington exigió durante las fallidas negociaciones comerciales capacidad para influir en los futuros acuerdos de Ottawa con terceros países.

“En demasiadas áreas querían dependencia, no una verdadera asociación económica”, afirmó Carney en un vídeo de 15 minutos difundido este martes en las redes sociales y cuya emisión coincide con la entrada en vigor de los aranceles de represalia canadienses contra productos estadounidenses. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de una política de "hambre silenciosa" con restricciones a la ayuda

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de una política de "hambre silenciosa" con restricciones a la ayuda

Banco Central de Bolivia suspende compras de dólares y establece reserva para bancos

Infobae

Kenia da 90 días a los comerciantes minoristas extranjeros para regularizar su situación

Infobae

La UEFA homenajeará a las víctimas de las inundaciones de Nepal en la primera jornada de la Champions

La UEFA homenajeará a las víctimas de las inundaciones de Nepal en la primera jornada de la Champions

España y once países más defienden sancionar el comercio de productos de asentamientos israelíes

España y once países más defienden sancionar el comercio de productos de asentamientos israelíes