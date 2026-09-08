Google Wallet ya permite añadir tarjetas de transporte físicas y su saldo con el NFC del móvil

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Google ha actualizado su aplicación de cartera digital para dar soporte a la conexión NFC y así permitir al usuario añadir tarjetas de transporte físicas e incluso su saldo para tener toda la información en la pantalla del móvil.

La tecnológica ha actualizado la página dedicada a la documentación de producto de Google Play services, en la que se puede leer la lista de novedades que se incluyen en la versión 26.35, y que recoge que ahora se puede "usar el NFC para añadir pases y saldos de tarjetas físicas de transporte público a Google Wallet".

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Esto significa que el usuario podrá acercar la tarjeta de transporte público directamente a la parte posterior del móvil, en vez de tener que introducir su código o buscarla en el menú desplegable de la 'app'.

Asimismo, la compatibilidad con NFC abre la puerta al uso de un móvil Android para acceder al transporte público sin tener que llevar la tarjeta de transporte encima, al validarse el proceso al pasar por el torno. Eso sí, siempre que la red de transporte de la ciudad tenga acuerdos con Google o dé soporte a este estándar de virtualización NFC.

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Esta mejora de Google Wallet no se queda solo en añadir la tarjeta, sino que permite conocer el saldo restante al momento, por ejemplo, de estar disponible con la tarjeta de transporte del Consorcio de la Comunidad de Madrid.

Además, en la lista de novedades aparece la introducción de una nueva pantalla de éxito al añadir una tarjeta, por lo que la experiencia de usuario debería mejorar en este sentido al tener constancia de que la tarjeta se ha añadido correctamente.

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Paralelamente, Google ha añadido mejoras para la gestión de la cuenta en los relojes, la gestión del módulo de autenticación de menores, y la información de estado de seguridad a las localizaciones compartidas en la API de compartir ubicación.

Por último, se ha actualizado Google Play Store con varias novedades entre las que se encuentran las descripciones breves en aplicaciones similares, información sobre en qué dispositivos está instalada cada aplicación y una nueva barra de navegación disponible en las páginas principales para facilitar la exploración de temas e intereses.

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