El ELN pide un "acuerdo nacional" para superar el conflicto en un contexto de "agresiones imperialistas"

El llamado a “consensuar una verdadera política de soberanía nacional y popular” se incluye dentro de las líneas centrales de la más reciente propuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que sugiere concretar un pacto amplio y vinculante para afrontar los retos históricos y estructurales de Colombia. De acuerdo con lo difundido por Europa Press, la delegación negociadora de paz del ELN difundió este lunes un comunicado durante la campaña electoral, en el que convoca a distintos sectores sociales y políticos del país a iniciar la construcción de un “acuerdo nacional” que, según la organización armada, sirva para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado que persisten en el territorio nacional.

Según informó Europa Press a partir del citado comunicado, la guerrilla considera que la coyuntura electoral representa un momento propicio para discutir y diseñar colectivamente este pacto. El texto sostiene que “consideramos la actual campaña electoral como una oportunidad para debatir esta propuesta, de tal manera que iniciando el próximo gobierno abordemos la construcción de dicho acuerdo nacional”. Dentro de la visión del ELN, este acuerdo debería formarse con una participación protagonista de la sociedad, aspirando a que se convierta en un mandato constitucional con cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos, independientemente de su base política, según puntualizó Europa Press.

Entre los ejes prioritarios anotados por el ELN se encuentra la erradicación de la pobreza, el paramilitarismo, la corrupción y la persecución política. Además, la organización sugiere la elaboración de un nuevo modelo económico que atienda especialmente las necesidades de la población general y las comunidades, el impulso de la protección de los ecosistemas y la transición hacia fuentes de energía limpias, así como el diseño de un plan para combatir y dejar atrás el narcotráfico, asignando a las comunidades un rol relevante en esta tarea. Europa Press recogió que en este contexto, el ELN también propuso reformar las Fuerzas Armadas, reclamando instituciones que garanticen la defensa de la población, la apertura política y la democracia, esperando que no se utilicen para reprimir la diversidad política, sino que salvaguarden la soberanía nacional.

El ELN enmarca su propuesta en el contexto internacional actual, subrayando la existencia de un ambiente global “convulsionado” que, según el comunicado, se acentúa por “las recientes agresiones del imperialismo norteamericano”. En este sentido, la organización se refirió a la reciente captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos en Caracas, catalogando esta acción como un ejemplo del incremento del sometimiento de América Latina por parte de Washington. El medio Europa Press indicó que el grupo armado argumenta que el futuro acuerdo nacional debería dar respuesta a la realidad geopolítica y a las presiones externas a las que se enfrenta Colombia.

Europa Press informó que la organización guerrillera también relacionó el incremento de la tensión interna con el calendario electoral previsto para 2026, que contempla elecciones legislativas el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo. Según sostuvo el ELN, estos procesos políticos han exacerbado la polarización en Colombia.

En relación con la política exterior y la seguridad, Europa Press detalló que la solicitud del ELN emerge después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, sostuviera recientemente una conversación telefónica con Donald Trump. Durante la charla, ambos mandatarios acordaron desarrollar “acciones conjuntas” contra el grupo ELN con el propósito de impedir que utilice territorio venezolano como retaguardia ante las amenazas de Washington sobre una posible intervención militar en Colombia. Europa Press consignó que la administración estadounidense tiene coordinada una reunión oficial con Petro en la Casa Blanca para la primera semana de febrero.

Como parte de este escenario diplomático, Petro y Trump abordaron también la situación venezolana y la problemática del narcotráfico, según reportó Europa Press. La llamada contribuyó a restablecer los diálogos tras los desencuentros previos, incluido el cruce de opiniones sobre la soberanía colombiana y las amenazas percibidas. El medio añadió que el presidente colombiano llegó a advertir sobre la posibilidad de retomar su pasado armado como una respuesta frente a lo que calificó de “amenazas ilegítimas”, después de que Trump expresara la disposición de repetir la operación contra Maduro en Colombia argumentando que el país “está muy enfermo, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos”.

La postura del ELN, recogida por Europa Press, argumenta que solo un pacto nacional inclusivo y respaldado constitucionalmente permitirá que Colombia avance en democracia, equidad y justicia social. Según expuso su delegación, este acuerdo debe abordar los problemas económicos y sociales, consolidar la soberanía y garantizar el respeto a la diversidad política, mientras enfrenta tanto desafíos internos históricos como la influencia de actores extranjeros sobre el país y la región.