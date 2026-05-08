Twitch se harta del 'viewbotting' y establece límites de espectadores en los canales infractores

Twitch aplicará un límite a los espectadores concurrentes en aquellos canales que tenga identificados que recurren al aumento artificial de espectadores en las retransmisiones, con el objetivo de combatir una práctica que "daña el ecosistema de creadores".

Combatir el 'viewbotting' --la práctica que recurre a sistemas automatizados para aumentar de manera artificial el número de espectadores-- "es un desafío", como ha reconocido el director ejecutivo de Twitch, Dan Clancy, ya que las empresas que lo promueven lanzan rápidamente actualizaciones que aluden sus esfuerzos por bloquearlos.

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El nuevo intento se empezará a implementar en las próximas semanas, con un enfoque basado en el límite de los espectadores y la notificación a los 'streamers', como ha compartido Clancy en una publicación en X.

Los canales que recurren al 'viewbotting' de manera persistente tendrán una limitación en los espectadores concurrentes durante un periodo de tiempo, que afectará a todas las facetas de Twitch y estará basado en su historial de espectadores sin esta práctica.

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La plataforma notificará a los 'streamers' cuando les aplique esta limitación e informará del tiempo que durará, y les dará la posibilidad de apelar esta decisión. Lo que no hará Twitch será informar de cuándo comenzará a aplicar esta medida ni compartir detalles de manera pública para evitar que las empresa encuentren la manera de eludirla.

"El viewbotting es malo para nuestro negocio. No nos beneficia, y creemos que daña el ecosistema de creadores en general", ha afirmado el directivo, que cree que "este enfoque ayudará a lograr un progreso significativo".

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