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Los seguidores del Barça no podrán celebrar en su lugar tradicional por obras en la zona

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Barcelona (España), 8 may (EFE).- Los aficionados del F.C. Barcelona no podrán celebrar en la fuente de Canaletas el título de LaLiga EA Sports (Primera División española) si el conjunto de Hansi Flick se proclama campeón este domingo tras el partido frente al Real Madrid en el Camp Nou.

El acceso al tramo de la Rambla en que se encuentra esta fuente, en el que tradicionalmente los seguidores del Barça celebran espontáneamente las victorias más importantes de su equipo, está cerrado desde hace meses por las obras de reforma del paseo.

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El Ayuntamiento de Barcelona (noreste de España) recordó esta circunstancia este viernes e hizo un llamamiento a no acudir a Canaletas, a la vez que indicó que un dispositivo específico de seguridad en el que están trabajando las fuerzas de seguridad locales contempla la posibilidad de que haya concentraciones en espacios próximos.

"El objetivo es garantizar que, en caso de que se produzcan concentraciones espontáneas de seguidores, estas se puedan gestionar con las máximas condiciones de seguridad y movilidad, incluyendo, si fuera necesario, espacios próximos en el entorno de Canaletas", indicaron fuentes municipales.

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Uno de los escenarios que podría acoger la fiesta azulgrana si el Barça gana o empata con el Real Madrid este domingo es la plaza de Catalunya, a pocos metros de la fuente de Canaletas. EFE

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