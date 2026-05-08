La opinión negativa de los europeos sobre EEUU sube al 74%, 14 puntos más en seis meses

La opinión negativa de los europeos sobre Estados Unidos se ha disparado 14 puntos en los últimos seis meses hasta alcanzar al 74% de los ciudadanos de la UE, según el Eurobarómetro publicado este viernes por la Comisión Europea, que refleja también una mayor percepción de la Unión como un factor de "estabilidad en un mundo incierto".

El repunte coindice además con meses de crecientes tensiones comerciales y reiteradas amenazas arancelarias de la Administración estadounidense hacia Europa, así como con declaraciones polémicas sobre la soberanía territorial, como las pretensiones sobre Groenlandia, y la política de defensa de algunos socios europeos, entre ellos España.

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Además del país norteamericano, la percepción negativa entre los europeos sigue siendo especialmente elevada respecto a Rusia, que concentra un 83% de opiniones desfavorables, mientras que el rechazo hacia China alcanza el 61% y el de India se sitúa en el 41%.

El sondeo, realizado entre marzo y abril en los 27 Estados miembro, muestra además que el 73% de los europeos considera que la UE es "un lugar de estabilidad en un mundo incierto", seis puntos más que en el anterior Eurobarómetro. Además, el respaldo a una política común de defensa y seguridad alcanza el 81%, el nivel más alto registrado en las dos últimas décadas.

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PREOCUPACIÓN POR ORIENTE PRÓXIMO

El conflicto en Oriente Próximo se sitúa además como la principal preocupación de los europeos a nivel comunitario, citado por el 25% de los encuestados, por delante de la situación internacional en general (23%) y de la guerra de Rusia contra Ucrania (20%).

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A nivel nacional y personal, sin embargo, el aumento del coste de vida continúa siendo la principal inquietud para los ciudadanos europeos, mencionada respectivamente por el 36% y el 52% de los participantes en el estudio.

Por otro lado, el Eurobarómetro refleja también un mantenimiento del apoyo ciudadano a la respuesta europea frente a la invasión rusa de Ucrania. El 76% considera que la guerra supone una "amenaza" para la seguridad de la UE y otro 76% cree que Bruselas debe seguir apoyando a Kiev hasta alcanzar una paz "justa y duradera".

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Además, el 70% respalda mantener las sanciones contra Rusia, mientras que el 75% apoya la ayuda financiera y humanitaria a Ucrania y el 56% avala que la UE financie el suministro de equipamiento militar al país.

MÁS CONFIANZA EN LA UE

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El estudio refleja asimismo un ligero aumento de la confianza en las instituciones europeas. El 51% de los europeos afirma confiar en la UE, tres puntos más que en otoño de 2025, con los mayores incrementos en Francia, Dinamarca y Portugal. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la confianza asciende al 61%.

Según la encuesta, el 75% de los ciudadanos europeos asegura sentirse ciudadano de la UE, y casi seis de cada diez europeos se muestran satisfechos con el funcionamiento de la democracia europea.

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En el ámbito económico, el respaldo al euro se mantiene en máximos históricos desde su entrada en circulación en 2002, con un apoyo del 74% entre los ciudadanos de la UE. No obstante, el sondeo refleja un cierto deterioro de la percepción sobre la situación económica europea, ya que solo el 44% considera que la economía comunitaria atraviesa un buen momento.

En cuanto a las prioridades de gasto del presupuesto europeo, los ciudadanos sitúan en primer lugar el empleo, los asuntos sociales y la sanidad, mencionados por el 41% de los encuestados, por delante de la seguridad y la defensa (38%) y de áreas como la educación, la formación, la cultura y los medios de comunicación (37%).

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