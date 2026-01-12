Castilla-La Mancha ve en Mercosur una "oportunidad" para diversificar mercados

La responsable de Economía, Empresas y Empleo en Castilla-La Mancha, Patricia Franco, anunció que encabezará próximamente una delegación comercial de la región hacia países integrantes de Mercosur, con el objetivo de analizar en terreno las opciones que se presentan a empresas castellanomanchegas tras la reciente firma del acuerdo entre la Unión Europea y el bloque sudamericano. Según informó el medio, la Consejería ya ha puesto en marcha una agenda de internacionalización en la que Mercosur ocupa un lugar destacado, dado su potencial para nuevas relaciones económicas.

Durante la presentación del proyecto ‘Construyendo un futuro profesional’ en el Hotel Guadalajara Conference Center, Patricia Franco resaltó, citada por el medio, que el pacto entre la Unión Europea y Mercosur representa una opción estratégica para incrementar y consolidar la presencia internacional de las empresas de Castilla-La Mancha, especialmente en un entorno donde las relaciones comerciales globales experimentan escenarios de incertidumbre. De acuerdo con lo publicado, la consejera valoró que el acuerdo ofrece, en su conjunto, una oportunidad significativa para las firmas regionales, a pesar de las reservas que manifiestan algunos sectores.

A juicio de Franco, recogido por el medio, el Mercosur no debe entenderse como un contexto de substitución para las relaciones con Estados Unidos, sino como un espacio adicional que permita a las compañías diversificar riesgos y expandir su actividad internacional. En este sentido, destacó que el tejido empresarial regional presenta productos con alta capacidad de inserción en los mercados sudamericanos, con mención especial a sectores como la construcción, así como el vino, el aceite y otros productos agroalimentarios relevantes en el portafolio local.

El medio detalló que Franco también señaló el buen momento de las exportaciones de la región, que estarían atravesando, según sus palabras, “uno de los mejores momentos de su historia”. Este contexto favorecedor refuerza el interés del Gobierno regional en aprovechar acuerdos internacionales para maximizar el alcance y la proyección de las empresas de Castilla-La Mancha.

No obvió, según consignó el medio, que la apertura de nuevos mercados comerciales también implica desafíos. Franco reconoció que varios sectores podrían resultar más vulnerables o sufrir posibles afectaciones en el marco de la entrada en vigor del pacto. No obstante, insistió en la idea de enfocar los esfuerzos “en positivo”, animando a que la región trabaje para transformar los retos en nuevos escenarios de negocio.

La apuesta regional, según Franco y publicó el medio, se asienta en la premisa de que una mayor diversificación en la presencia internacional sólo puede traducirse en mayores posibilidades empresariales y económicas, tanto para las compañías como para la economía de Castilla-La Mancha en su conjunto. Destacó que los esfuerzos para abrir puertas en el Mercosur se unen a la dinámica de fortalecimiento exportador que sostiene la región en los últimos años.

Dentro de ese ámbito, la Consejería prevé intensificar iniciativas destinadas a acercar a empresas castellanomanchegas a los mercados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, buscando acuerdos que contribuyan a crear sinergias y faciliten la penetración de productos regionales en el bloque sudamericano. Según puntualizó el medio, la administración regional plantea al Mercosur como un complemento a otros mercados tradicionales, en un intento por equilibrar la dependencia y adaptarse a la volatilidad de la coyuntura comercial internacional.

La postura de Franco, tal como reportó el medio, se expresó ante la consulta de periodistas durante el acto en Guadalajara, reafirmando la intención del Gobierno autonómico de consolidar su apuesta por la internacionalización con acciones factibles y concretas, que incluyan tanto la preparación de las empresas como el acompañamiento institucional en la prospección de nuevas oportunidades fuera del entorno europeo y norteamericano.

El medio consignó que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha considera clave aprovechar la situación actual de dinamismo en las exportaciones y subraya el papel del Mercosur para multiplicar los horizontes comerciales de las firmas de la región. Con este enfoque, la administración regional busca posicionar a sus productos y servicios en mercados de elevada demanda, utilizando los instrumentos y acuerdos multilaterales como palanca para nuevas alianzas comerciales.

De este modo, Castilla-La Mancha observa en el acuerdo con Mercosur una ocasión para rediseñar su estrategia de internacionalización, respaldada por el impulso gubernamental y la fortaleza de un sector exportador que, según los datos oficiales y las manifestaciones de la consejera, se encuentra ante una coyuntura propicia para ampliar fronteras y acceder a circuitos económicos hasta ahora poco explotados por las empresas de la comunidad autónoma.