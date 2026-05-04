EEUU confirma la entrega a Pakistán de 22 miembros de la tripulación de un buque iraní interceptado en Ormuz

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este lunes la entrega a Pakistán de 22 miembros de la tripulación de un buque iraní interceptado en el estrecho de Ormuz de cara a su "repatriación" y ha afirmado que otros seis fueron trasladados la semana pasada a un país de Oriente Próximo con este mismo objetivo.

"Las fuerzas estadounidenses completaron el domingo el traslado de 22 miembros del 'MV Touska' a Pakistán para su repatriación", ha dicho el portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Tim Hawkins, en unas declaraciones concedidas a Europa Press.

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Así, ha afirmado que "otros seis pasajeros fueron ya trasladados la semana pasada a un país regional para su repatriación", antes de apuntar que "la custodia del 'Touska' está siendo transferida a su propietario original, después de que el buque fuera interceptado e incautado cuando intentó violar el mes pasado el bloqueo naval estadounidense contra Irán".

Horas antes, el Ministerio de Exteriores de Pakistán desveló que el CENTCOM había entregado a estos 22 tripulantes y señaló que el buque será igualmente a aguas territoriales paquistaníes de cara a su posterior devolución a la empresa propietaria, en lo que describió como "una medida de generación de confianza" en el marco de la mediación de Islamabad en los contactos entre Washington y Teherán.

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"Estos retornos están siendo coordinados con el apoyo de las partes iraní y estadounidense", esgrimió, al tiempo que reiteró que "seguirá facilitando el diálogo y la diplomacia" para impulsar "la paz y la seguridad en la región". Irán no se ha pronunciado por ahora sobre el proceso de repatriación de estas personas.

La interceptación tuvo lugar en medio del bloqueo impuesto por Estados Unidos al tránsito en el estrecho de Ormuz, en respuesta a las restricciones impuestas por Irán en la zona tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático. Si bien Teherán anunció el fin de las mismas el 17 de abril, Washington dijo que mantendría el bloqueo, por lo que Irán reimpuso las restricciones.

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Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.