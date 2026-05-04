Agencias

El central Florian Lejeune amplía su contrato con el Rayo Vallecano hasta 2028

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El central francés del Rayo Vallecano Florian Lejeune, de 34 años, amplió este lunes su contrato con el club madrileño por una tmeporada más, hasta el final de la campaña 2027-28, cuando cumpliría su séptimo curso vistiendo la camiseta franjirroja.

"Florian Lejeune y el Rayo Vallecano de Madrid han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato que vincula a ambas partes hasta el final de la temporada 2027-28", informó la entidad rayista en un comunicado emitido este lunes.

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Lejeune llegó al Rayo Vallecano en julio de 2022 procedente del Deportivo Alavés, recién descendido, como cedido y una temporada después ya como traspasado y firmando un contrato hasta 2027. Desde entonces, ha disputado 157 partidos oficiales firmando 11 goles, y ahora amplía una temporada más, hasta 2028, su vínculo con la franja.

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