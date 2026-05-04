4flow lanza optaire: la plataforma nativa de IA creada para optimización logística y de cadena de suministro de extremo a extremo

PR Newswire

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ORLANDO, Florida, 4 de mayo de 2026

Optaire fue presentada en el Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2026 y permite a los líderes superar los mayores puntos débiles de las cadenas de suministro para una ejecución más rápida, ahorro de costos y resiliencia

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ORLANDO, Florida, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, 4flow, proveedor líder mundial de servicios de consultoría de cadena de suministro, software y logística de cuarta parte (4PL), presentó optaire, plataforma modular nativa de IA creada para optimización de la cadena de suministro y logística de extremo a extremo. Optaire está diseñada para ayudar a los líderes de la cadena de suministro a superar desafíos inéditos y ayuda a las empresas a responder más rápido a interrupciones, reducir costos y mantener los niveles de servicio para una resiliencia duradera.

"La inestabilidad geopolítica, la alta inflación y la escasez de suministros están presionando a los líderes para que creen cadenas de suministro flexibles y resilientes", afirmó Kai Althoff, director ejecutivo de 4flow. "Aunque los sistemas fragmentados generan decisiones aisladas y reactivas que ralentizan la logística, reducen los márgenes y generan fallas en el servicio. Con optaire, las empresas pueden detectar riesgos de forma continua y modelar las decisiones para determinar el mejor curso de acción y ejecutarlas en tiempo real. Como resultado, el rendimiento de la cadena de suministro y la logística se fortalece cada día".

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Si bien las plataformas convencionales se optimizan en ciclos, optaire descubre interrupciones de manera continua, genera planes alternativos y actúa con rapidez mediante su arquitectura nativa de IA que incorpora la inteligencia en cada flujo de trabajo a través de logística, red y gestión de riesgos e interrupciones. Una ontología de datos compartidos permite que toda la plataforma opere desde una visión de la realidad coherente y convierte datos en mejores decisiones en tiempo real, lo que reduce costos de logística, mejora los compromisos a tiempo y en su totalidad (OTIF) y disminuye el tiempo de resolución.

"Los líderes no pueden permitirse esperar al próximo ciclo de planificación cuando la interrupción está ocurriendo ahora", afirmó Natalia Andreyeva, vicepresidenta de 4flow. "Optaire les da la capacidad de ver lo que está sucediendo, comprender las compensaciones y actuar, todo en tiempo real. Eso es lo que hace falta para proteger los márgenes, cumplir los objetivos de servicio y crear una cadena de suministro que resista la presión".

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Optaire es modular por diseño. Las organizaciones pueden aprovechar la plataforma allí donde tienen mayores dificultades, demostrar rápidamente su valor y crecer con confianza. Su estructura de IA es ampliable, lo que permite a los equipos crear módulos personalizados para sus desafíos más complejos y específicos, todo ello sin perder la inteligencia compartida que se extiende por toda la plataforma. Combinado con una integración perfecta en los sistemas de planificación de recursos empresariales, de planificación y programación avanzada, de gestión de transporte y de gestión de almacenes existentes, optaire activa lo que las organizaciones ya tienen y permite a sus equipos pasar de la lucha contra incendios reactiva a la ejecución segura y continua.

Con optaire, 4flow brinda a los líderes de la cadena de suministro la plataforma para dejar de reaccionar y comenzar a liderar bajo todo tipo de condiciones. Después de su lanzamiento en el Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2026, optaire de 4flow se implementará a nivel mundial en todos los sectores.

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Para más información, visite www.4flow.com/optaire.

Acerca de 4flow

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4flow es un proveedor líder mundial de servicios de logística de cuarta parte (4PL), consultoría de cadena de suministro y software. Con su modelo de negocio integrado, 4flow es un socio de confianza para optimización de la cadena de suministro y transformación digital. 4flow se fundó en 2000 y opera desde más de 20 oficinas en todo el mundo, con un equipo de más de 1400 miembros a nivel mundial, que abarca Europa, Asia, América del Norte y del Sur. Para más información, visite www.4flow.com.

Contacto de prensa

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4flow@corporateink.com

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FUENTE 4flow