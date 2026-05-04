El petróleo de Texas sube un 0,5 %, hasta 102,5 dólares, por las nuevas tensiones en Ormuz

Nueva York, 4 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este lunes con una subida del 0,54 %, hasta los 102,5 dólares el barril, ante las nuevas tensiones surgidas entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz.

En torno a las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,54 dólares con respecto al cierre del día anterior.

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Irán afirmó este lunes que ha impedido la entrada de destructores de EE.UU. e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una "advertencia firme y rápida", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en el enclave por el bloqueo iraní.

"Con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del Ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz", afirmó el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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Poco antes, el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, había advertido de que cualquier buque -incluidos los estadounidenses- que trate de atravesar el estrecho de Ormuz será atacado.

La advertencia se produjo después de que Trump anunciara la operación Proyecto Libertad, que movilizará más de cien aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

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Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos informó este lunes de que ha facilitado el tránsito de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un "primer paso" de esta misión. EFE