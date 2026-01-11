Xabi Alonso lamenta el cansancio: "Algunos jugadores están haciendo un gran esfuerzo y eso se nota"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha lamentado el cansancio acumulado de sus pupilos a estas alturas de la temporada, tras haber perdido este domingo en Yeda (Aarbia Saudí) contra el FC Barcelona por 3-2 en la final de la Supercopa de España, ya que "algunos jugadores están haciendo un gran esfuerzo y eso se nota".

"Creo que hemos tenido las ocasiones en el 'rush' final. Las lesiones te condicionan. El cambio de Fede por la lesión; Dean [Huijsen], que ha hecho un esfuerzo, pero ha llegado hasta donde ha llegado... No creo que haya sido la condición física, sino que las lesiones evidentemente nos están penalizando para tener una estabilidad y para poder distribuir minutos. Algunos jugadores están haciendo un gran esfuerzo y eso se nota", dijo Alonso en rueda de prensa desde el Estadio King Abdullah.

"Ha sido una final muy pareja, con diferentes momentos, con diferentes circunstancias, con los goles, con las reacciones. Hasta el final el equipo lo ha intentado y hemos estado muy cerca con esas dos últimas ocasiones de poder empatar y de poder llegar a los penaltis; o sea, que el equipo ha estado compitiendo", resumió el técnico merengue.

Luego añadió que su plantel había "tenido una gran actitud" y "un gran compromiso" pese a la derrota. "Sabíamos que había momentos que íbamos a tener que aguantar sin balón, tener resiliencia para aguantar y tener ese control y esa convicción de lo que estábamos haciendo. Ya puedes decir cuatro o cinco, como lo quieras poner, pero había que ajustar bien las presiones", explicó Alonso sobre su plan defensivo.

"Los primeros 30 minutos apenas hemos concedido, hemos tenido dos contras buenas y en una pérdida hemos encajado ese primer gol. Y ha pasado mucho en poco tiempo en los últimos 15 minutos de la primera parte. Nos hemos ido al descanso con el 2-2 y la segunda ha sido bastante competida, bastante igualada. Salíamos bien por aquí con izquierda con 'Vini', hemos estado cerca", subrayó el tolosarra.

"Y el rechace ese que hemos encajado el 3-2. Todavía quedaba mucho partido, estaba convencido de que íbamos a tener nuestra ocasión o nuestras ocasiones para poder empatar el partido. Las hemos tenido y nos ha faltado ese acierto para llegar a los penaltis", se resignó Alonso.

Además, elogió a Vinícius Jr. "Ha llegado hasta el minuto 85 muy bien, ha tenido un gran impacto. Al final no podía más, ha pedido el cambio también, yo creo que era por la humedad y los calambres que tenía, pero ha hecho un gran partido. Ha sido desequilibrante, el gol ha sido espectacular, ha sido una gran amenaza por su pasillo", indicó.

"No estamos contentos con el resultado, pero yo creo que podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada, tenemos que darle la vuelta lo antes posible. Desde que lleguemos a Madrid, seguro que ya nos olvidaremos un poco de esta Supercopa. Y pensar en todas las competiciones que tenemos y recuperar a gente, que eso es lo más crucial ahora mismo", advirtió el entrenador del Real Madrid.

Por último, habló sobre el recuperado Mbappé. "Iba a entrar Kylian justo antes de encajar el 2-3. Quedaban 15 o 20 minutos y lo que queríamos con Kylian era desequilibrio, amenaza, enganchar con él entre líneas o al espacio. Nos lo ha dado un poco más tarde. Pena que ya íbamos por detrás en el marcador, pero queríamos apretar esos 15 últimos minutos con los cambios, con energía", describió al respecto.

"Kylian tampoco estaba para iniciar el partido, un partido con la intensidad que iba a tener. Era mejor usarlo para que tuviera un buen impacto, esa era la idea y así lo hemos decidido", concluyó sobre el testimonial papel del delantero galo en los minutos finales del duelo.