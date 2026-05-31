VÍDEO: Israel consolida su invasión del sur de Líbano con la captura del histórico castillo cruzado de Beaufort

El Ejército de Israel ha capturado este domingo el histórico castillo de Beaufort en la consolidación de la invasión del sur de Líbano que comenzó en marzo, en medio de la reanudación con los combates contra las milicias del partido chií Hezbolá por la guerra de Irán, y en lo que supone su retorno, un cuarto de siglo después, a una milenaria estructura defensiva levantada durante la era de las Cruzadas, de enorme importancia simbólica y estratégica.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha celebrado la captura con un mensaje que pone de manifiesto la importancia histórica que representa el castillo, para los árabes Qalat al Shaqif, uno de los epicentros de la guerra de Líbano de 1982, escenario de combates entre el Ejército de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que terminaron con la victoria del Ejército israelí y su instalación en una posición que no abandonaría hasta el año 2000.

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"Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, y en el día de conmemoración de los mártires de la Guerra de Paz de Galilea, los combatientes de las Fuerzas de Defensa de Israel, liderados por la Brigada Golani, han regresado a la cima de Beaufort e izado de nuevo la bandera de Israel", ha proclamado Katz.

La UNESCO declaró el lugar como sitio protegido en 2024 junto a los otros cuatro castillos del monte Amel, "un rico patrimonio arquitectónico forjado por las tradiciones de los cruzados, los ayubíes y los mamelucos", reza la descripción del organismo de Naciones Unidas. Qalat al Shaqif, en particular, fue reconocido como "uno de los castillos de la época de las Cruzadas mejor conservados".

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El castillo es, además, una de las posiciones estratégicas más importantes del sur de Líbano: situado como está en una elevada cresta de roca a la orilla de la pronunciada curva de 90º del río Litani, su altura permite avistar gran parte del sur del Líbano, una región que prácticamente está ya bajo control de Israel y servirá, como ocurrió hace casi medio siglo, de base avanzada para facilitar la expansión de la invasión de Líbano que anunció esta semana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El próximo objetivo del avance israelí será el río Zahrani, a 15 kilómetros al norte del Litani, como apuntan todas las órdenes de evacuación forzada que está enviado el Ejército israelí a la población libanesa durante este fin de semana. "Cualquier movimiento hacia el sur podría poner sus vidas en peligro", ha avisado el Ejército en una alerta generalizada a todos los ciudadanos libaneses que siguen residiendo entre ambos ríos.

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Como prueba, la agencia oficial de noticias libanesa NNA ha informado que la ciudad de Deir Zahrani, a menos de un kilómetro al sur del río del que toma el nombre, lleva desde esta madrugada siendo escenario de intensos bombardeos israelíes, dirigidos en su mayoría contra el barrio árabe cercano al edificio municipal.

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