La Fundación Yuste lamenta el fallecimiento del filósofo francés Edgar Morin, miembro de la Academia de Yuste

El Patronato, la Academia y el equipo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste han lamentado el fallecimiento del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Morin tomó posesión del sillón Jean Monnet durante la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V a Helmut Kohl el 20 de junio de 2006, según ha recordado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Nació en 1921 en París con el nombre de Edgar Nahoum en el seno de una familia judía sefardita griega con orígenes italianos. Con estos antecedentes familiares, Morin defendió siempre su identidad múltiple de español, francés, italiano y europeo.

Tras la ocupación alemana se integró en la Resistencia francesa para combatir al nazismo. En esos momentos cambia su apellido a Morin en referencia a uno de los personajes de 'La condición humana', de André Malraux. "La guerra, los totalitarismos y la destrucción de Europa marcaron su pensamiento y lo empujaron a estudiar las contradicciones humanas", ha señalado el Ejecutivo autonómico.

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Morin está considerado uno de los grandes intelectuales forjados en la Europa de la primera mitad del siglo XX, comprometido con los grandes problemas y desafíos de su tiempo. Entre sus aportaciones, destaca la teoría del 'pensamiento complejo', que busca entender la realidad de manera integral, como un todo interconectado evitando el reduccionismo, interpretando los fenómenos sociales desde la integración de la biología, la historia, la sociología y la cultura.

Morin deja una obra editorial de más de una veintena de libros sobre sociología, política, cultura o conocimiento.

MORIN Y YUSTE

En cuanto a su relación con la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Morin participó activamente en la presentación en París del Premio Europeo Carlos V a Helmut Kohl en 2006, así como en la Declaración de la Academia Europea de Yuste 'El futuro de Europa: La Europa social y de los ciudadanos', celebrada en Yuste.

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En junio de 2006 tomó posesión del sillón Jean Monnet durante la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V a Helmut Kohl, siendo el encargado de pronunciar el discurso en nombre de los nuevos académicos.

El pensador y humanista francés Edgar Morin se mostró muy honrado de ingresar en la academia, a la vez que defendió "un modelo de construcción europea basado en profundizar más en la integración, a la vez que continuar ampliando la Unión Europea, como solución para los problemas de estabilidad aún existentes en algunos países de Europa, haciendo especial referencia a la situación de los Balcanes; aún reconociendo los problemas derivados de este modelo de unidad en la diversidad". Asimismo, fue miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V en algunas ediciones.

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