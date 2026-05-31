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Cuatro muertos tras el derrumbe de un edificio en Nueva Delhi

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Cuatro personas han muerto tras el derrumbe de un edificio de cinco plantas en el barrio de Saket, en el sur de Nueva Delhi, según han informado las autoridades, que mantienen un importante dispositivo de rescate para intentar localizar a supervivientes.

Más de diez personas han sido rescatadas de entre los escombros y trasladadas a hospitales cercanos, según recoge la televisión india NDTV.

En el edificio había un centro de formación, varias cafeterías y oficinas de empresas, aunque había una reforma en marcha en el último piso. El inmueble ha quedado totalmente reducido a escombros, parte de los cuales cayeron sobre un bar con una estructura de chapa en la que se solían reunir estudiantes que preparan el examen para acceder a la carrera de Medicina.

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Los equipos de rescate están empleando maquinaria pesada, cortadoras hidráulicas, cámaras para localizar a supervivientes y perros de rescate.

Mientras, se ha abierto una investigación judicial por homicidio doloso contra el dueño del edificio y se están realizando registros para localizarlo.

En el edificio un día de diario podía haber entre 200 y 300 personas, aunque afortunadamente el derrumbe ocurrió en fin de semana.

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