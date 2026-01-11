Feijóo advierte a Sánchez y Zapatero por "conchabar" con Maduro: "La historia no les perdonará, la historia les juzgará"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este domingo contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por conchabar" con el régimen de Nicolás Maduro durante su etapa al frente de Venezuela y les ha avisado que la historia "no les perdonará" sino que la "historia les juzgará".

"Para todos aquellos que callaron, para todos aquellos que conchabearon y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad. Y por eso digo, señor Zapatero y señor Sánchez, la historia no les perdonará, la historia les juzgará", ha proclamado en la clausura de la XXVIII Interparlamentaria que se ha celebrado en A Coruña este fin de semana.

Feijóo y Rueda han llegado al Palexco de A Coruña --que ha reunido a cerca de 4.000 personas, según fuentes del PP-- y han posado con una bandera de Venezuela. Después, durante su discurso de clausura, el presidente del PP ha tenido palabras para los ocho millones de venezolanos que han tenido que "exiliarse" de su país.

"INICIO DEL FIN DE UNA DICTADURA TRAMPOSA, CRIMINAL Y MISERABLE"

Ocho días después del ataque de EEUU y la captura de Nicolás Maduro, el líder del PP ha señalado que están "esperanzados" porque pueden estar un poco más cerca de la democracia" y "en los inicios del fin de una dictadura tramposa, criminal y miserable".

"Evidentemente eso no se desmonta en un día. Pero la transición es un proceso, no es el final", ha dicho, para añadir que el trabajo de los que llevan tanto años luchando por la libertad de Venezuela no habrá terminado hasta que "todos los presos políticos sean liberados" y "todos los que fueron detenidos" vuelvan a casa.

De la misma manera, el presidente del Partido Popular ha señalado que ese proceso no terminará "hasta que el régimen sea vencido completamente" y "el pueblo venezolano recupere el rumbo definitivo de su destino".

Dicho esto, Feijóo ha indicado que "para todos aquellos que callaron" y "conchabaron" con el "régimen de Maduro" no hay "lavado de cara que blanquee tanta suciedad", citando expresamente a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero.

ACUSA AL GOBIERNO DE SER "AMBIGUO CON LAS DICTADURAS"

El presidente del PP ha asegurado que el PP no va a equivocarse de aliados y no le verán con "líderes populistas que roban y arruinan a sus países". "Siempre estaremos con los demócratas que mejoran sus sociedades. Por desgracia, esta no es la actitud del Gobierno de España. Un Gobierno ambiguo con las dictaduras, selectivo con los derechos humanos", ha denunciado.

En este punto, ha recriminado al Ejecutivo de Sánchez que esté "preocupado" con el derecho internacional --tras el ataque de EEUU-- pero "no con los derechos humanos". "Sorprendente, ¿no? ¿Por qué no van a las cárceles venezolanas a hablar de derecho internacional?", ha enfatizado.