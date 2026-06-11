Adriana Lastra dice que conoció a Leire Díaz cuando llevaba redes en el Cantabria pero que no tuvieron ninguna relación

La Delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha dicho este jueves que conoció a la exmilitante socialista Leire Díez cuando esta llevaba las redes sociales en el PSOE de Cantabria. No obstante, ha matizado que no ha tenido ninguna relación más con ella.

"La conocí cuando llevaba redes para el PSOE de Cantabria pero no he tenido ninguna relación con ella", se ha limitado a responder a los periodistas Lastras, antes de participar en un acto en Avilés.

Los periodistas le han preguntado también sobre su opinión acerca de las reuniones de Leire Díaz con Fiscalía o si creía que el PSOE debería querellarse, pero la Delegada del Gobierno ha evitado contestar, dado que comenzaba ya el acto en el que iba a participar y en el que también ha estado presente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

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Adriana Lastra fue vicesecretaria general del PSOE entre los años 2017 y 2022. En junio de 2025, ya ocupando el cargo de Delegada del Gobierno, Adriana Lastra habló del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que Santos Cerdán la había engañado y traicionado, además de someterla a una operación "de acoso y derribo".