El Gobierno sueco retira el proyecto de bajar la edad de responsabilidad penal a 13 años

Copenhague, 11 jun (EFE).- El Gobierno sueco anunció este jueves la retirada de su polémico proyecto de ley para bajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años para delitos graves, debido a la falta de seguridad de que la propuesta salga adelante.

"No queremos arriesgarnos. En caso de no tener una mayoría en el Parlamento a nuestra propuesta, nos quedaríamos como ahora, es decir, en la edad penal de 15 años. Creemos que sería muy desafortunado", dijo en rueda de prensa el ministro de Justicia, el conservador Gunnar Strömmer.

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La propuesta, presentada en enero pasado, iba a ser votada el próximo lunes, y aunque el Ejecutivo tiene mayoría gracias al apoyo externo del ultraderechista Demócratas de Suecia, varios diputados del Partido Liberal -uno de los componentes de la coalición de gobierno- habían mostrado sus dudas acerca del proyecto.

El Gobierno pretendía rebajar a los 13 años la responsabilidad penal en delitos castigados con al menos cuatro años de prisión como asesinato o violación, apelando a una situación de urgencia por las guerras de bandas criminales, que en sus ajustes de cuentas recurren a menudo a menores de edad.

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El año pasado 52 jóvenes de menos de 15 años estuvieron implicados en investigaciones judiciales por asesinato o intento de asesinato, según datos difundidos por las autoridades.

De acuerdo con la propuesta, que ha recibido duras críticas de la oposición y de diversas organizaciones, los menores de 13 ó 14 años recibirían una pena muy reducida con respecto a la de un adulto, según un modelo que estaría en vigor durante un lustro antes de ser revisado de nuevo.

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A día de hoy, los menores de 15 años que cometen un delito grave son entregados a la custodia de los servicios sociales que, dependiendo del caso, pueden alojarlos con una familia de acogida, en un centro para menores tutelados o devolverlos a su propia familia.

El Gobierno planea ahora presentar una nueva propuesta para rebajar la edad penal a 14 años para delitos graves y que espera sea votada en agosto, un mes antes de las elecciones legislativas.

El Partido Socialdemócrata, principal fuerza de la oposición, ya había sugerido hace unos meses limitar la reducción a los 14 años y hoy ha reiterado su apoyo a esa idea. EFE