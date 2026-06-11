Agencias

Protección Civil desactiva el Procicat tras la visita del Papa, con 107 asistencias del SEM

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Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este jueves por la mañana el plan Procicat tras la visita del Papa León XIV a Barcelona los dos últimos días, en los que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y Creu Roja han realizado un total de 107 asistencias.

Según informa Protecció Civil en 'X', el teléfono de emergencias 112 ha recibido 72 llamadas y ninguna de ellas ha sido grave.

Tras la visita del Pontífice, el dispositivo en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) también ha finalizado, después de haber monitorizado cualquier tipo de incidencia las 24 horas del día desde el martes.

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