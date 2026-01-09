El Gobierno de EEUU anuncia medidas para combatir el fraude fiscal ante los casos en Minnesota

El Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado este viernes un paquete de medidas para combatir el fraude fiscal en Minnesota y ha asegurado que las autoridades han notificado a varias entidades la apertura de investigaciones por el desvío de fondos federales en distintos programas de carácter social en el estado.

"No permitiremos que la incompetencia y la obstinación del gobernador Tim Walz impidan que los perpetradores rindan cuentas. El presidente Trump se compromete a garantizar que los residentes de Minnesota honestos no sean engañados y que sus impuestos, ganados con tanto esfuerzo, no se malgasten", ha expresado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una rueda de prensa.

Bessent ha explicado que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido una orden en los condados de Hennepin y Ramsey que exige a los bancos y a las entidades de transferencia de dinero que envíen información adicional sobre aquellos fondos transferidos fuera de Estados Unidos.

De la misma forma, ha emitido una alerta a las instituciones financieras para ayudarlas a identificar señales específicas de fraude en los programas federales de nutrición infantil, mientras que también ha anunciado programas de capacitación para las autoridades policiales federales, estatales y locales a fin de que puedan combatir mejor los esquemas de fraude.

En el marco de este paquete de medidas, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) creará un grupo de trabajo específico para investigar a entidades implicadas en los esquemas de fraude en Minnesota, mientras que se están llevando a cabo auditorías en las instituciones financieras que facilitaron estos desvíos.

Las autoridades investigan una presunta red de fraude vinculada a la diáspora somalí de Minnesota por la que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.

El actual gobernador de Minnesota ha sido objeto de un amplio escrutinio por su gestión de los distintos casos de fraude en el estado. En medio de las presiones, anunció el lunes que retiraba su candidatura para lograr la reelección.

El Departamento del Tesoro estadounidense también investiga si parte del dinero de los contribuyentes del estado podría haber sido desviado al grupo terrorista Al Shabaab en medio de las críticas de los demócratas ante las presiones y los discursos del odio contra la comunidad somalí.

El presidente, Donald Trump, ha aprovechado los casos de fraude vinculados a la comunidad somalí en Minnesota para reforzar su narrativa antimigratoria. La muerte de una mujer a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha desatado protestas en el estado y en otros puntos del país.