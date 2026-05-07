El BCE urge a profundizar la integración financiera para apoyar la prosperidad de Europa

La integración de los mercados financieros de la eurozona es crucial para la prosperidad, la estabilidad y la competitividad de la Unión Económica y Monetaria y, si bien ha mejorado notablemente desde finales de 2022, el Banco Central Europeo (BCE) considera que aún no se ha desbloqueado todo el potencial y en ámbitos como los préstamos bancarios y los mercados de valores se mantiene en niveles relativamente bajos.

"En una era de fragmentación geopolítica, cambios tecnológicos e incertidumbre económica, garantizar que el sistema financiero de la Unión Europea sea sólido y competitivo no es solo un imperativo económico, sino una necesidad estratégica", ha señalado este jueves el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la presentación del informe sobre integración financiera de la eurozona.

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El documento destaca los progresos en la integración financiera en la zona euro desde finales de 2022, cuyos indicadores de precios y cuantitativos superan sus promedios históricos, con una disminución sostenida de las primas de riesgo de redenominación y respaldados por iniciativas políticas a nivel de la UE, como el programa Next Generation EU, mientras que la actividad transfronteriza ha aumentado en todos los segmentos del mercado, facilitando una mayor distribución del riesgo y contribuyendo a fortalecer la resiliencia del sistema financiero.

En este sentido, si bien la integración financiera se ha fortalecido de forma más visible en los mercados de deuda y en los préstamos interbancarios, el BCE advierte de que "la integración del mercado de valores ha disminuido desde 2022", con un estancamiento de la inversión transfronteriza en acciones dentro de la zona del euro y la inversión extranjera directa intracomunitaria en mínimos históricos, lo que pone de manifiesto las barreras estructurales que aún dificultan la fluidez de los flujos de capital.

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Asimismo, la institución reitera que los hogares de la zona del euro siguen manteniendo una gran parte de sus ahorros en depósitos de baja rentabilidad, mientras que una parte significativa de la inversión en acciones se canaliza fuera de la UE, advirtiendo de que este sesgo hacia el mercado nacional y la fragmentación contribuyen a un desajuste entre el elevado nivel de ahorro de la zona del euro y sus necesidades de inversión, lo que limita la disponibilidad de capital de riesgo para las empresas innovadoras y lastra la competitividad a largo plazo.

"A pesar de los importantes avances, aún no se ha aprovechado todo el potencial de un sistema financiero profundamente integrado", ha lamentado Guindos, para quien la integración de los mercados de valores "muestra preocupantes signos de declive desde 2022" y estas tendencias contrapuestas subrayan la necesidad de intervenciones políticas específicas para abordar las barreras estructurales e impulsar la integración en las áreas con menor rendimiento.

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"Los mercados de valores, en particular, requieren atención inmediata", ha instado Guindos debido a su papel fundamental en el fomento de la innovación, el apoyo al emprendimiento y la diversificación de las fuentes de financiación para las empresas europeas.

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En este sentido, el vicepresidente del BCE ha desgranado una serie de medidas de integración y supervisión, incluyendo avanzar hacia un marco normativo único y genuino para los mercados de capitales, con mayor armonización de las normas y la transformación de las directivas en reglamentos directamente aplicables en todos los Estados miembros de la UE, que refuerce la igualdad de condiciones y reduzca la inseguridad jurídica, fomentando una mayor coherencia.

Además, ha defendido la importancia de un marco de supervisión "más europeo" para mejorar la resiliciencia del sistema y eliminar las barreras que aún limitan la integración transfronteriza de los mercados de capitales.

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"El paso crucial para fortalecer la competitividad de Europa y profundizar la integración financiera reside en la consolidación de un mercado bancario único donde el capital y la liquidez puedan circular libremente entre países y todos los depósitos estén protegidos por igual", ha defendido Guindos.

Para ello, ha señalado que la unión bancaria debe ser considerada una jurisdicción europea única por todas las autoridades competentes y designadas pertinentes, añadiendo que la finalización de un sistema europeo de garantía de depósitos (EDIS por sus siglas en inglés) completo constituye un paso fundamental para el avance de la unión bancaria.

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