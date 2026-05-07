Australia celebra vigilias en todo el país por la niña aborigen asesinada

Sídney (Australia), 7 may (EFE).- Comunidades de toda Australia celebrarán este miércoles vigilias y actos en homenaje a una niña aborigen de cinco años asesinada en Alice Springs (centro), un suceso que ha conmocionado al país y por el que fue arrestado el presunto autor del crimen.

Las ceremonias, en las que muchos asistentes vestirán de rosa a petición de la familia de la víctima, tendrán lugar en ciudades como Sídney, Darwin, Adelaida, Perth y Camberra, así como en varias localidades regionales, una semana después del hallazgo del cuerpo de la menor en las afueras de Alice Springs, en el Territorio del Norte.

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La víctima es conocida póstumamente como Kumanjayi Little Baby, siguiendo una práctica cultural de muchas comunidades aborígenes australianas que evita mencionar el nombre de las personas fallecidas.

La Policía del Territorio del Norte confirmó el domingo la imputación formal por asesinato de Jefferson Lewis, un hombre de 47 años detenido el pasado jueves tras permanecer varios días en paradero desconocido.

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El caso ha conmocionado a Australia después de que la menor desapareciera de un campamento aborigen en Alice Springs y fuera encontrada muerta días después a unos cinco kilómetros del lugar.

Tras el crimen, líderes políticos y representantes sociales intensificaron las críticas al sistema de protección de menores en el Territorio del Norte.

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La ministra regional de Protección Infantil, Robyn Cahill, confirmó esta semana la suspensión de tres empleados de su departamento mientras se investiga si se siguieron adecuadamente los protocolos en torno al caso.

El suceso también recordó otras muertes de menores y jóvenes indígenas que sacudieron al Territorio del Norte en los últimos años.

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Entre ellas figura la de Kumanjayi Walker, un joven aborigen de 19 años abatido por un policía en 2019 en la remota comunidad de Yuendumu, un episodio que desencadenó protestas y reavivó el debate sobre la violencia y la discriminación contra los aborígenes australianos.

Asimismo, informes gubernamentales y de organizaciones indígenas han denunciado reiteradamente que muchos niños aborígenes continúan expuestos a entornos inseguros pese a existir antecedentes de riesgo conocidos por las autoridades. EFE

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