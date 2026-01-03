Dani Olmo y Pedri reciben el alta para el derbi catalán

La nómina de convocados del FC Barcelona para enfrentar al RCD Espanyol muestra la reincorporación de Dani Olmo y Pedri, quienes ya recibieron el alta médica tras sus lesiones, al tiempo que el técnico Hansi Flick no podrá contar con Gavi, Andreas Christensen y Ronald Araujo debido a que permanecen fuera por motivos físicos. Según publicó el medio de comunicación, ambos futbolistas forman parte de la lista anunciada para el derbi catalán, previsto para las 21.00 horas en el RCDE Stadium.

De acuerdo con los detalles difundidos por la fuente, la situación médica que apartó a Pedri del anterior compromiso de LaLiga permitió que el canario reaparezca con el grupo. El mediocampista había quedado fuera de la última convocatoria contra el Villarreal, dado que presentaba molestias en el sóleo de la pierna izquierda; la decisión de su ausencia en ese encuentro obedeció a razones preventivas. El alta de Pedri supone una alternativa relevante para el entrenador alemán, que valora su presencia en el centro del campo.

En el caso de Dani Olmo, la fuente informó que el egarense retorna tras dejar atrás una luxación en el hombro izquierdo sufrida en la jornada decimonovena, enfrentando al Atlético de Madrid. Esa dolencia obligó a que abandonara el terreno de juego en aquella ocasión, imposibilitando su participación en partidos posteriores. El regreso de Olmo amplía las opciones en la línea ofensiva y sumará variantes de cara al derbi.

La lista de convocados para este decisivo encuentro incluye a Ter Stegen, Joan Garcia, Szczesny, Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Jofre, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro, Tommy, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony Bardghji. La inclusión tanto de Olmo como de Pedri aporta recursos técnicos y tácticos al planteamiento de Flick para el compromiso en el RCDE Stadium.

Mientras tanto, la ausencia de Gavi, Andreas Christensen y Ronald Araujo representa una limitación en sectores clave. Gavi sigue sin estar disponible tras una lesión sufrida con anterioridad, lo que afecta la dinámica del mediocampo. La baja de Christensen compromete la defensa, sumada a la de Ronald Araujo, ambos habituales titulares en el esquema defensivo del equipo. El club encara el derbi con el desafío de suplir a estas piezas, apoyándose en la profundidad de plantilla para afrontar las exigencias del calendario.

Tal como detalló el medio, el regreso simultáneo de dos futbolistas que habían permanecido en el parte médico y las ausencias que persisten por lesión estructuran la actualidad del equipo en la víspera de un clásico regional. El duelo entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol capta atención no solo por la rivalidad deportiva, sino por el contexto de las recientes recuperaciones y las bajas confirmadas.