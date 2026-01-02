Las navieras cancelan varios ferris desde Tarifa por el paso de la borrasca 'Francis'

Las navieras que operan desde el puerto de Tarifa (Cádiz) hacia la ciudad marroquí de Tánger están anunciando las primeras cancelaciones de este viernes 2 de enero debido al paso de la borrasca 'Francis' por el Estrecho de Gibraltar, lo que está provocando condiciones adversas en la mar.

Según la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, tanto Baleria como Africa Morocco Link han comunicado la suspensión de varias de sus salidas previstas para esta jornada.

En concreto, no van a salir por el momento los ferris hacia Tánger de las 13,00 horas, 14,00 horas, 17,00 horas, 18,00 horas y de las 21,00 horas, quedando pendiente de decisión el resto de conexiones de este viernes, sobre los que no se han notificado cambios.

Por otro lado, el puerto de Algeciras, que opera con Tánger Med y Ceuta, no registra complicaciones en sus salidas y estas se mantienen en sus horarios habituales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel amarillo de riesgo en la zona del Estrecho de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, por fenómenos costeros.

En concreto, la previsión es que el nivel amarillo por fenómenos costeros se encuentre activado durante toda la jornada de este viernes --desde la medianoche-- en la zona del Estrecho de Gibraltar, donde se espera que sople viento de Levante con fuerza siete, con rachas de 50 a 61 kilómetros por hora, según recoge la Aemet en su página web, consultada por Europa Press.