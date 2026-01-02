El catalán García Verdura arbitrará el derbi Espanyol-Barça

Nacido en Mataró, Barcelona, Víctor García Verdura será el protagonista de un suceso no registrado antes en la historia reciente del fútbol español: el sábado, cuando Espanyol y FC Barcelona se enfrenten por la jornada 18 de LaLiga EA Sports, un colegiado originario de Cataluña será el encargado de impartir justicia en el derbi barcelonés. Este hecho marca la ruptura de una tradición consolidada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que hasta ahora evitaba asignar árbitros locales a partidos de equipos de su propia región, según detalló el Comité Técnico de Árbitros (CTA) este viernes.

De acuerdo con la información publicada por la RFEF, la decisión de nombrar a García Verdura, de 31 años, constituye un giro relevante en la política arbitral para los clásicos de Cataluña. La costumbre, hasta la presente jornada, sostenía un veto tácito por el que ningún árbitro del Comité catalán podía dirigir partidos oficiales donde estuvieran implicados el RCD Espanyol o el FC Barcelona. El derbi entre ‘pericos’ y ‘culers’, previsto en el RCDE Stadium este sábado a las 21:00 horas, será la primera ocasión en la que un árbitro nacido en Cataluña tenga la responsabilidad de liderar esta clase de encuentros.

La medida, informada por el CTA de la RFEF, representa una modificación significativa tanto en la gestión como en el desarrollo de los partidos destacados del calendario español. En el pasado, el temor a posibles suspicacias sobre la imparcialidad de los colegiados locales influía en la asignación de árbitros, impidiendo que impartieran justicia en compromisos disputados por equipos relacionados con su región de origen arbitral. El llamado a García Verdura por parte del órgano federativo establece un precedente sin igual.

El medio oficial de la RFEF amplió que la designación también incluyó a Juan Luis Pulido Santana, colegiado del Comité de Árbitros de Las Palmas, responsable del VAR durante el partido. Esta dupla acentuará la vigilancia sobre el desarrollo del derbi, extendiendo la trascendencia de la cita más allá del césped, hasta el ámbito de la supervisión tecnológica.

El debut de García Verdura en este contexto supera el significado personal para el árbitro, que se ha consolidado en las últimas temporadas en el circuito profesional, y se vertebra como un ejemplo de apertura de la organización responsable del arbitraje español. La RFEF, a través del CTA, pareciera con esta designación dejar en el pasado las antiguas reservas sobre la procedencia de los colegiados designados para grandes enfrentamientos regionales.

Desde hace décadas, partidos como Espanyol-Barça se beneficiaron de la política de exclusión regional en el ámbito arbitral, que buscaba alejar polémicas relacionadas con posibles favoritismos, decisiones complejas u otras situaciones relacionadas con la reputación y la integridad del Campeonato. Varias generaciones de árbitros catalanes vieron limitada su presencia en partidos con los clubes de la élite local, una tendencia que García Verdura rompe a partir de la jornada correspondiente al sábado.

El anuncio de la designación se realizó el viernes, especificando tanto el rol en el terreno de juego del joven árbitro nacido en Mataró como la presencia de Pulido Santana en la sala de revisión de videoarbitraje, en un encuentro catalogado como uno de los de mayor rivalidad regional del fútbol español. Según consignó el CTA de la RFEF, esta resolución formaliza el fin de la restricción que impedía a árbitros del Comité catalán dirigir compromisos entre el Espanyol y el FC Barcelona.

El RCDE Stadium albergará, así, no solo un clásico del calendario liguero, sino también una cita diferente en lo que respecta a la historia del arbitraje nacional, con una designación que abarca nuevas dimensiones institucionales y deportivas.