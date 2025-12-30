Una guía de ISEP-metrodora plantea 5 pasos para afrontar la ansiedad y "hablarnos bien"

Según cifras del Ministerio de Sanidad, los trastornos de ansiedad se presentan en un 6,7% de la población en España y la depresión alcanza al 4,1%. Ante este contexto, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP-metrodora) y la psicoterapeuta Mar Chávez han elaborado una guía con cinco pasos enfocados en mejorar el diálogo interior, propuesta que busca transformar la autocrítica en una herramienta para afrontar la ansiedad y fortalecer la salud mental. Esta información fue difundida mediante un comunicado, recoge el medio.

El informe detalla que la relación que cada persona mantiene consigo misma incide directamente en el bienestar emocional, la modalidad con la que enfrenta las presiones diarias, la forma en la que resuelve conflictos y la interpretación general de la realidad. Según consignó el comunicado de ISEP-metrodora, un tono interno excesivamente autocrítico muchas veces pasa desapercibido, pero genera una disminución de la autoestima, intensifica el estrés y la ansiedad, y provoca dificultades en la autorregulación emocional.

El documento difundido especifica que la guía tiene como objetivo promover un diálogo interno saludable que reemplace la constante autocrítica por mensajes más comprensivos y realistas. Para lograrlo, los especialistas proponen cinco pasos principales. El primero consiste en prestar atención diaria a las frases con las que cada persona se dirige a sí misma y preguntarse si ese trato sería equivalente al que se tendría con alguien querido. El segundo paso recomienda escribir el contenido de la llamada “voz crítica” interna y luego responderle de un modo comprensivo, pero sin perder el realismo, similar a la forma en que lo haría un amigo.

El tercer paso de la guía se centra en identificar el pensamiento negativo y cuestionar su veracidad. El procedimiento sugiere plantear alternativas más ajustadas a la realidad, sin desestimar la emoción experimentada, pero evitando las interpretaciones rígidas o absolutas sobre uno mismo. Según remarcó el comunicado de ISEP-metrodora, esta técnica permite flexibilizar el pensamiento y allana el camino para respuestas emocionales más adaptativas.

En cuanto al cuarto paso, los especialistas aconsejan reemplazar los mensajes internos duros con afirmaciones amables. El texto confirma que no se trata de caer en el autoengaño, sino de adaptar las expresiones hacia una construcción más positiva. Así, en vez de frases como “No sirvo para nada”, se proponen alternativas como “Estoy en proceso y aprendiendo”. De acuerdo con el instituto, esta reformulación ayuda a modificar el enfoque negativo habitual.

La guía concluye con el quinto paso, que sugiere consolidar el nuevo diálogo mediante hábitos diarios, entre ellos anotaciones visuales, frases recurrentes de apoyo personal, ejercicios breves de autocompasión y prácticas de meditación cortas. El propósito radica en reforzar el cambio y favorecer que las nuevas formas de diálogo interno se mantengan en el tiempo.

María Beatriz Pereira Reis, psicóloga y directora de Proyectos Formativos de ISEP-metrodora, declaró que la identidad de cada persona no se agota en sus pensamientos. “Cuando aprendemos a gestionarlos y actuar a pesar de ellos, nuestro diálogo interno se convierte en un motor de bienestar”, afirmó la especialista, según el comunicado divulgado. El medio reiteró que esta perspectiva respalda la importancia de mantener una relación más compasiva con uno mismo para prevenir el impacto negativo de la autocrítica.

Tal como recogió ISEP-metrodora, transformar la autocrítica supone no negar las emociones negativas, sino modificar el modo en que se interpretan y se afrontan. La propuesta subraya la influencia que tiene el diálogo interior en la toma de decisiones y la forma de vivir la incertidumbre, situando la autocompasión como un recurso clave en la regulación de la ansiedad y el estrés.

La guía presentada incorpora recomendaciones concretas que, de acuerdo con el comunicado, pueden incorporarse en la rutina diaria sin requerir intervenciones complejas. El texto destaca la importancia de identificar el propio tono crítico, cuestionarlo con objetividad y fomentar pensamientos que equilibren la exigencia con la comprensión. Según la información difundida por el medio, los ejercicios propuestos buscan mejorar la manera en la que las personas perciben sus errores y enfrentan los desafíos cotidianos, contribuyendo a un mayor bienestar emocional.