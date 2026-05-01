Pezeshkian denuncia que el bloqueo naval de EEUU supone "una extensión de las operaciones militares"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos a través del estrecho de Ormuz supone "una extensión de las operaciones militares" iniciadas el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

"El mundo ha sido testigo de la tolerancia y conciliación de Irán. Lo que se está haciendo bajo la forma de un bloqueo naval es una extensión de las operaciones militares contra una nación que está pagando el precio por su resistencia e independencia", ha señalado.

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En este sentido, ha subrayado en un mensaje en redes sociales que "la continuación de esta postura opresiva es intolerable", en medio del estancamiento del proceso diplomático mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin definitivamente al conflicto.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha vuelto a quitar hierro a los esfuerzos de Estados Unidos para imponer un bloqueo al país asiático y ha destacado que la longitud de sus fronteras impiden a Washington lograr sus objetivos.

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"Si se construyen dos muros, uno desde Nueva York hasta la costa oeste y otro desde Los Ángeles hasta la costa este, la longitud total sería 7.755 kilómetros, que son unos mil kilómetros menos que las fronteras de Irán", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

"Buena suerte bloqueando un país con esas fronteras", ha subrayado, antes de agregar un mensaje dirigido al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en el que presenta la equivalencia en millas de cada kilómetro.

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Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

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